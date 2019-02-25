怪怪的...這是蝦米碗糕？ 阿根廷婦女下田驚見怪物

2019-02-25 20:58

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷1名婦女在田裡工作時，發現了1隻外型酷似鰻魚的生物，她打開該生物的嘴巴時，發現牠有一口酷似人類的醜陋牙齒，於是趕緊拍照分享至臉書。

綜合外媒報導，發現奇怪生物的是一名叫瑪麗亞（Maria Julia Candotti）的婦女，她在po文中憂心的表示，不知道這是什麼東西、這生物是沿著河川進入田中，並表示這是第二次目擊這怪物了，網友們也對這個生物感到嫌惡，紛紛留言「好醜」、「超噁心」、「超可怕」。

專家根據照片鑑定表示，這怪物是南美洲肺魚（lepidosiren paradoxa），也被稱為美洲泥魚，可以呼吸空氣，通常可以在沼澤和流速緩慢的水域看到牠們，科學家斯卡拉博蒂（Pablo Scarabotti）表示：「該生物會在泥地中建立洞穴，並在其中造繭，可以待在裡面2至3年不用出來。」

目前關於南美肺魚相關研究比較少，這種魚通常僅存於亞馬遜、巴拉圭和南美洲的巴拉那河下游流域，主食是螃蟹和蝸牛。

該生物有一口酷似人類的牙齒。（圖擷自Maria Julia Candotti臉書）

牠的外型酷似鰻魚。（圖擷自Maria Julia Candotti臉書）

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