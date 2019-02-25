俄外長：俄土伊三國 無計劃在敘利亞展開聯合軍事行動

2019-02-25 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕日前土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）宣稱，不排除土耳其、俄國和伊朗在敘利亞境內採取聯合軍事行動的可能。但俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）近日表示，俄國、土耳其、伊朗沒有計劃在敘利亞境內開展聯合軍事行動。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，日前土耳其總統艾多根表示，不排除土耳其、俄國和伊朗對敘利亞伊德利卜激進組織展開聯合軍事行動，但俄國外長拉夫羅夫近日在訪問中國和越南前接受電視台採訪時表示：「俄國、土耳其、伊朗沒有計劃在敘利亞境內開展聯合軍事行動」，並強調俄國和伊朗是應敘利亞合法政府的邀請在敘境內活動。

敘利亞內戰自2011年持續至今，在土耳其、俄國、伊朗斡旋下，敘利亞交戰方於2016年12月達成停火協議，敘利亞政府與反對勢力自2017年開始在哈薩克首都阿斯塔納展開談判，至今已進行多輪會談。土耳其、俄國、伊朗是阿斯塔納和談框架下的敘利亞停火機制擔保國。

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