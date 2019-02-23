《還願》因「習維尼」遭中國封殺 代理商秒切割將求償

2019-02-23 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕國產恐怖遊戲《還願》19日上市後好評不斷，頓時成為全台玩家熱議話題，沒想到卻因遊戲內出現揶揄中國國家主席習近平的畫面，被中國網友憤怒抵制，不僅中國的代理商發聲明宣布與遊戲公司「赤燭遊戲」終止合作，連中國區之外的遊戲發行和營運商「唯晶科技」也發聲明，表示與赤燭終止合作，也要進行求償。

近日有中國網友發現，《還願》遊戲中一場景裡牆上的符咒用篆體寫著「小熊維尼 習近平」，周圍還分別寫著「呢」、「嘛」、「叭」、「唭」4個大字，音似「你媽87」，引發大批中國網友不滿，不但怒嗆「根本就是台獨遊戲」，還要該遊戲滾出中國。

「赤燭遊戲」事後發聲明道歉，表示團隊經常會參照當時的網路用語作為暫時素材，但此次因版本同步問題沒有全部刪除，「純屬意外」。但聲明止不住中國網友的怒火，繼《還願》中國代理商「indievent」宣布停止與「赤燭遊戲」合作關係後，連中國區之外的代理商上海唯晶科技（台北唯晶科技為分公司）也在微博發出切割聲明，並表示要對「赤燭遊戲」提告。

「唯晶科技」在聲明稿中表示，當初簽訂合作協議時，企劃、美術、程式等開發流程是由「赤燭遊戲」全權負責，他們作為投資方，除了分擔開發成本外並無權干涉製作內容，因此並不知道遊戲中存在這些元素。

「唯晶科技」除在聲明中對「赤燭遊戲」表達「最嚴厲的譴責」，更宣布「終止與赤燭遊戲的一切合作關係」，針對經濟損失也將一併提出求償。

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