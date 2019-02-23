美狂男偷貨車追女友 沿路掉可樂成了追車線索

2019-02-23 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）土爾沙（Tulsa）的1名男子在與女友發生激烈爭執後，為了去機場挽回女友，竟偷了1輛百事可樂貨櫃車當做交通工具，而沿路掉落的可樂，則成為警方追蹤他的的最佳線索。

綜合外媒報導，土爾沙的警方表示，45歲的哈特（Steven Hart）與女友吵架後，在本周二早上8點30分左右，趁著百事可樂貨櫃車司機卸貨時，偷偷爬上駕駛座將貨櫃車開走，並出發前往機場尋找女友的下落。

在哈特開走貨櫃車時，司機還待在貨櫃內，只好緊急跳車，貨櫃車沿路掉下很多百事可樂，警方便循著沿路的可樂追蹤哈特的行蹤，當1名警官準備跳上駕駛座抓捕他時，哈特便從副駕駛座跳車逃逸，讓貨櫃車因無人駕駛而追撞前方1輛校車，還好當時沒有學童在車上，無人傷亡。

最後哈特因車輛竊盜、阻礙交通等罪被逮捕，他的交保金額為26000美元（約台幣80萬），哈特在入獄後還曾試圖逃獄，但以失敗告終。

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