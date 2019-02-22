中國網紅帳號被砍掉 千萬粉絲、上億估值瞬間歸零！

2019-02-22 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕隨著網路的普遍，網上出現不少網紅、自媒體與部落客，不過中國自媒體大號「咪蒙」卻因為發出一篇爭議文章，全平台帳號都遭到關閉，千萬的粉絲與數億的估值瞬間歸零。

綜合報導指出，咪蒙團隊帳號「才華有限青年」在1月29日發出「一個出身寒門的狀元之死」文章，但後來被指出是造假。事後咪蒙發出道歉信，並表示從2月起，微信公眾號停止更新2個月、微博永久關停。但21日咪蒙卻突然自己註銷微信帳號，其他平台帳號也全被停用。「鳳凰網」更表示，他們堅決打擊騙取流量的行為，要讓嚴重影響社會穩定、人為撕裂社會之行為付出慘痛代價。

咪蒙自2015年9月到被註銷帳號為止，已發表200多篇文章，粉絲數在2017年更突破1000萬。咪蒙共擁有7家關聯企業和一家影視公司，消息指出，咪蒙一篇業配文章可賣到50萬至80萬人民幣（約228萬至368萬元新台幣）。現在咪蒙的千萬粉絲與數億估值，都瞬間歸零。

鳳凰網更表示，咪蒙相關帳號在平台的一切活動都全部關閉，而且不得轉世，未來將在內容審查上繼續嚴格把關，讓嚴查細審成為網絡治理的常態。

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