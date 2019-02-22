為了家園！奈及利亞村民血戰 擊殺59名盜匪

2019-02-22 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞西北部扎姆法拉州，由農牧族群組成的村落屢屢成為匪徒襲擊、偷牛和綁架勒索贖金的對象。該州丹吉布村（Danjibga village）於20日遭盜匪圍困，不過村落居民所組成的民防組織誓死守衛家園，最後擊殺了59名入侵者，另有7位村民陣亡。

據《法新社》報導，當地居民舍胡（Bube Shehu）表示，該場戰鬥持續了4小時之久，「我們殺死了59名匪徒，也失去了7個村民。」扎姆法拉州一名軍官證實了舍胡的說法，但警方尚未對此發表任何聲明。

當地政府人士透露，丹吉布村附近的丹馬克村（Danmarke village）也有15名盜匪喪命，不過死亡人數可能更多。 丹馬克官員指出，村民們對於安全部隊無法保護他們感到沮喪，才會被迫建立自己的武力，「現在是時候人們站起來反擊對村莊下手的罪犯了，而不是屈服於他們。」

國際特赦組織的資料顯示，扎姆法拉州在去年上半年至少有371人死於武裝分子的手中，當地一名有影響力的酋長敦促政府讓民防部隊配備突擊步槍，以便保護自己免於盜匪侵襲。

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