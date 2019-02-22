北海道地震規模上修至5.8 未傳重大災情

2019-02-22 00:38

〔中央社〕北海道21日晚觀測到震度「6弱」強烈搖晃的地震，日本氣象廳於地震發生後發表的地震規模是5.7，後來上修至5.8。日本航空自衛隊觀測到厚真町吉野地區有雪崩情況。

21日晚9時22分（台灣時間8時22分）左右，北海道發生規模5.8地震，震央在膽振地方中東部，震源深度33公里。北海道厚真町觀測到震度「6弱」以及安平町和鵡川町「5強」的強烈搖晃。這起地震沒有引起海嘯的危險。

日本氣象廳地震海嘯監視課課長松森敏幸晚間11時20分召開記者會說明指出，這起地震是去年9月北海道膽振東部地震一連串地震活動之一，從震央、地震深度來看，研判是去年北海道膽振東部地震的餘震。

松森表示，晚間這起地震觀測到強烈搖晃地區發生屋舍倒塌、土石災害等的危險性大，呼籲民眾注意今後可能再發生地震，也要注意下雨、下雪情況。

日本放送協會（NHK）報導，晚間觀測到震度6弱的北海道厚真町公所接獲航空自衛隊的資訊得知，厚真町吉野地區發生雪崩，厚真町公所還在確認情況。

去年9月北海道膽振東部地震，厚真町吉野地區發生大規模土石崩落情況，居民疏散到其他地區的組合屋居住。

日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉晚間11時許在首相官邸（行政中心）召開北海道地震後的第二次緊急記者會表示，還沒接獲有人員受害訊息，也沒傳出土石崩落情況。警消、自衛隊持續在蒐集災情資訊。泊核電廠、大間核電廠等沒傳出有異狀，苫東厚真火力發電廠的3部機組正常運轉，持續發電中。

菅義偉說，北海道新千歲機場於晚間9時50分重啟飛航。北海道新幹線晚間9時38分恢復行駛，但JR鐵路部分區間暫時停駛。高速公路部分區間行車須減速，但沒禁止通行。電力、瓦斯、水道、通訊等情況，尚未傳出災情。

他說，是否有道路中斷、村落與外界隔絕情況，目前還在確認。首相官邸緊急應對小組到明天黎明為止，會充分掌握情況。

JR北海道公司表示，受地震影響，千歲線的北廣島站與沼端站間、南千歲站與新千歲機場站間，為進行安全檢查，有多班列車載客停駛於站與站之間。

截至晚間11時10分，北廣島站與島松站間的兩班列車內共有534人、島松站與惠庭站間的一班列車內有50人、札幌啤酒庭園站與長都站間的一班列車內有80人、南千歲站與新千歲機場站間的一班列車內有16人。

日本氣象廳表示，上一次北海道發生震度6弱以上強烈搖晃是去年9月6日，當時震央在膽振地方中東部，地震規模6.7，震度7。（編輯：劉學源）

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