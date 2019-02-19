中共頒《粵港澳大灣區發展規劃綱要》港議員：想法太天真

2019-02-19 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央及國務院昨天頒佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》（簡稱綱要），全文高達2.6萬字，希望建「廣州－深圳－香港－澳門」為科技創新走廊，帶動整個區域發展，不過，隨即有評論認為，這是中國國家主席習近平在美國圍堵下的突圍動作，但香港立法局議員也吐槽，整個想法「太天真」，成效亦受到質疑。

綜合媒體報導，《綱要》設定發展目標，北京冀大灣區綜合實力能在2022年前顯著增強，完成「一流灣區框架」，以期2035年形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式，重新定位香港為高新技術產業融資、集資中心，也推動大灣區內基金、保險等金融產品的跨境交易中心…等。

香港《蘋果》報導，《綱要》光是「創新」一詞出現了139次；「科技」亦出現了76次，反映北京的核心想法。資訊科技界立法會議員莫乃光就批評，中共中央的想法「太天真」，想用香港突圍美國政府對中國科技的圍堵，可能使得香港更為危險，會計界立法會議員梁繼昌表示，綱要提出的方向模稜兩可，且跟香港原本的國際金融中心工作無差別，香港不必理會這個綱要。

時事評論員林和立認為，中國想建立大灣區為新的科技龍頭地位，比擬美國舊金山灣區，但兩大中企華為及中興連被美國狙擊，以致構法能否成功，頗受質疑。

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