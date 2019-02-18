衰！實習生首日上班碰槍擊案 從辦公室被送到太平間

2019-02-18 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國伊利諾州的芝加哥郊區奧羅拉（Aurora）日前傳出多陣槍響，亨利普拉特公司45歲員工馬丁（Gary Martin）不滿遭解雇，持槍掃射同事釀成5死慘案，公司的21歲實習生韋納（Trevor Wehner）也在死亡名單之內，那天是他第一天上班。

據《ABC》報導，該起槍擊案發生於當地時間15日下午1時24分，警方下午2時59分許逮捕了槍手。隨著調查的進行，無辜受害者的經歷也一一浮現出來。

年輕的人力資源部實習生韋納，目前就讀於北伊利諾伊大學（NIU），預定今年5月就能畢業，而他的頂頭上司、人力資源部經理帕克（Clay Parks），則是2014年從NIU商學院畢業的同校前輩。

韋納、帕克和另一名為公司服務13年的經理平卡德（Josh Pinkard），在解雇會議上和馬丁會面，隨後3人都遭到槍殺。另2名受害者則是有13年資歷的倉儲人員華瑞茲（Vicente Juarez），以及任職20年的員工拜爾（Russ Beyer）。

韋納家族的友人卡斯卡拉諾（Cynthia Cascarano）在臉書上哀悼此事，感嘆一個年輕人第一天去上班，結果就成為了槍擊案的受害者，而他的人生不應該以這種方式結束。

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