2762藍色小精靈聚德國小鎮 挑戰打破世界紀錄

2019-02-17 23:23

〔中央社〕一群德國民眾宣稱，他們今天打破最多藍色小精靈齊聚一堂的世界紀錄，共找來2762人扮成這個藍色的奇幻生物，打破2009年創下的2510人紀錄。

藍色小精靈是1950年代比利時連環漫畫中創造的生物，這些藍色小精靈的粉絲想辦法找來2762人扮成這個卡通角色，不但在身上塗上藍色顏料，藍色小精靈的招牌捲曲帽和服裝也一應俱全。

德國之聲（Deutsche Welle）報導，主辦方在臉書上表示，他們在德國與瑞典邊界的小鎮勞赫林根（Lauchringen）相聚。

這群人3年前首次挑戰，想打破2009年由英國威爾斯學生號召、在斯旺西（Swansea）聚集2510名藍色小精靈的紀錄，但卻只有2149人到場響應而失敗，他們今年又捲土重來。

遊戲規則十分嚴格，只有那些在露出肌膚塗上藍色、並穿上小精靈服裝的人才算數。

這些頑皮的藍色小精靈由本名庫利福德（Pierre Culliford）的比利時漫畫家培優（Peyo）創造。因為十分受到歡迎，牠們的故事最後改編成卡通及真人電影，世界各地都能找到相關商品。

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