川普發推特 稱「中國正在送錢給美國」

2019-02-17 16:11

〔即時新聞/綜合報導〕美中貿易最新一輪談判在北京甫落幕,美國總統川普在15日時表示談判進展「非常好」,甚至考慮展延原訂3月1日的談判期限;不過川普直到美東時間16日下午(台灣時間今日上午)發推特,表示才剛準備聽取細節,並稱「透過關稅中國送了數十億美元給美國。」

Trade negotiators have just returned from China where the meetings on Trade were very productive. Now at meetings with me at Mar-a-Lago giving the details. In the meantime, Billions of Dollars are being paid to the United States by China in the form of Trade Tariffs!