川普發推特 稱「中國正在送錢給美國」

2019-02-17 16:11

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易最新一輪談判在北京甫落幕，美國總統川普在15日時表示談判進展「非常好」，甚至考慮展延原訂3月1日的談判期限；不過川普直到美東時間16日下午（台灣時間今日上午）發推特，表示才剛準備聽取細節，並稱「透過關稅中國送了數十億美元給美國。」

Trade negotiators have just returned from China where the meetings on Trade were very productive. Now at meetings with me at Mar-a-Lago giving the details. In the meantime, Billions of Dollars are being paid to the United States by China in the form of Trade Tariffs! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） 2019年2月17日

川普在推特中表示：「甫從中國回來的貿易談判代表們帶來了豐碩的成果，現在我正在海湖莊園聽取他們報告的細節；同一時間中國正因關稅而送了數十億美元給美國！」

相對於川普的輕挑，《新華社》報導，中國最高外交官，中共中央外事工作委員會秘書長兼辦公室主任楊潔篪16日在第55屆慕尼黑安全會議中呼籲中美雙方要在「協調、合作及穩定」的基礎上，推進雙邊關係，中國在「原則內」願意「共同解決貿易爭端」。

與之對比的是，據《德國之聲》報導，當德國總理梅克爾呼籲中國參與限制軍備的條約時，楊潔篪當場回絕。

海湖莊園是川普過去買下的佛州渡假別墅，並稱其為「南部白宮」，曾經接待過中國國家主席習近平，據《紐約時報》報導，以爆料聞名，流亡美國的中國富商郭文貴亦是會員之一。

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