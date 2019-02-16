中年男子伏地挺身做不到10下 哈佛研究：心臟病機率高

2019-02-16 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕你可以連續做幾下伏地挺身呢？最新研究指出，可以連續做40下伏地挺身的中年男子，比連10下都做不到的中年男子，少了96%罹患心血管疾病的機率。

綜合外電報導，美國哈佛大學的賈斯汀楊（Justin Yang）博士，分析了1104名平均年齡為39.6歲、平均BMI為28.7的男性消防員的體檢數據，並測試這1104人能夠做幾下伏地挺身，最後發現可以連續做40下伏地挺身的中年男子，罹患心血管疾病的機率，比無法連續做10下伏地挺身的中年男子低了96%。

賈斯汀楊表示，這個研究結果證明，伏地挺身可以成為簡單、無成本的心血管疾病風險測試，比許多昂貴、耗時的測驗都更有效率。但賈斯汀楊也補充，由於研究樣本全是仍在就業的中年男子，所以研究結果可能不適用於女性及其他年齡的男子。

同為醫學專業的賓州匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center）的副教授布魯默（Dennis Bruemmer）認為，這個研究結果並不令人意外，因為早就有研究證實，缺乏運動是心血管疾病的危險因子，「根據美國心臟協會（American Heart Association，AMA）的建議，每個人每週都應該進行至少150分鐘的中強度有氧運動」。

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