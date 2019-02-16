川普將宣告緊急狀態 以取得邊界築牆經費

2019-02-16 00:22

〔中央社〕美國總統川普今天表示，他將宣告美墨邊界進入國家緊急狀態，以取得在邊界築牆費用，但此舉料將引爆與在野民主黨的大戰。民主黨認為總統未經國會同意撥款築牆是違憲行為。

川普在白宮發表談話時表示，美國需要在美墨邊界築牆，以阻止毒品和犯罪入侵。

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