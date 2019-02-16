加國西藏裔女大生當選學生會長 中國生玻璃心碎連署罷免

2019-02-16 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕西藏裔大學生齊美拉姆（Chemi Lhamo）日前當選加拿大多倫多大學學生會會長，但她支持藏獨的立場遭起底後，引起中國網友不滿，社群網站遭中國網友灌爆，同校中國留學生更號召連署，要求取消她的當選資格，線上連署人數已突破萬人。

綜合媒體報導，本月8日微信一篇〈多倫多大學 中國學生的態度〉文章指出，他們原先不在乎誰當選，卻發現即將上任的學生會會長齊美拉姆在Instagram上表態FreeTibet（自由西藏），直指中國留學生貢獻許多學費給學校，「（學生會）拿著我們的錢反過來做這種事？」

文章指出，很多學生投票前不知道齊美拉姆的背景，而且她在IG上發布很多政治相關內容，讓這樣的人當選會破壞國際學生的感情及權益，於是號召眾人上網連署，要求齊美拉姆不得履行5月起的學生會長職務。

多倫多大學是加拿大頂尖學府，2017年至2018年度共有9萬多名學生，其中來自中國的學生有1萬1544人，在國際學生中佔最高比例；有中國女學生控訴，齊美拉姆以普通話參選，讓大家以為她親近中國學生，讓許多人在不知道她的西藏立場下投下一票。

齊美拉姆出生在南印度流亡藏人社區，11歲移居加拿大。她說，「我可以理解中國學生的感受，因為他們從小的教育告訴他們，西藏是中國的一部分，而我從小就認定『雪山獅子旗』， 我們之間的看法不同很正常。」齊美拉姆說，她一直積極參與西藏人權活動，並沒有隱瞞把西藏作為一個國家的認同。

齊美拉姆說，校方已對這次事件展開調查，「學生安全、行使民主的權利和教育質量應該是校方該優先考慮的點。」

截至15日晚間，有1萬1000多名網友連署反對齊美拉姆擔任多倫多大學學生會長；但也有另一項支持齊美拉姆連署正在進行，人數近千人。

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