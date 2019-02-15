別讓女友不開心！愛爾蘭街頭出現神秘「求原諒」標示牌

2019-02-15 18:34

〔即時新聞／綜合報導〕不少情侶都會在西洋情人節出去遊玩，不過愛爾蘭卻有一名男子因為惹女友不開心，在街頭上貼滿標示牌希望請求女友原諒，許多網友看到街上滿滿的告示牌後都笑翻。

綜合外媒報導，北愛爾蘭街頭最近出現一大堆白色標示牌，原來是一位男子透過告示牌向女友道歉、請求原諒。牌子上用斗大的字寫著「凱特琳（Kathryn）」、「我是個白癡」、「請原諒我」、「來當我的情人吧」、「我愛你」，而且牌子上還畫有許多愛心的圖樣。

一位路過的駕駛看到這些告示牌後，決定將畫面分享到推特。結果其他網友看到後都熱烈討論，「他到底做錯了什麼？有人可以將凱特琳找出嗎？」、「我需要知道他幹了什麼。」、「未完待續...」

也有網友猜想，貼出標示牌的男子搞不好偷吃，所以才請求女友原諒。結果這樣的臆測引來許多網友討論，有人認為如果男生偷吃，就算事後貼標示牌道歉，也不該獲得原諒，也有人呼籲凱特琳，「千萬別和他復合，他不會悔改...」

相關影片請見：

Spotted on the Bangor ring road. Don’t leave us hanging here too long Kathryn! ???????????? pic.twitter.com/rXZPdD3Ems — Stuart Robinson （@stuartrobinson1） February 14, 2019

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