別讓女友不開心！愛爾蘭街頭出現神秘「求原諒」標示牌

2019-02-15 18:34

〔即時新聞/綜合報導〕不少情侶都會在西洋情人節出去遊玩,不過愛爾蘭卻有一名男子因為惹女友不開心,在街頭上貼滿標示牌希望請求女友原諒,許多網友看到街上滿滿的告示牌後都笑翻。

綜合外媒報導,北愛爾蘭街頭最近出現一大堆白色標示牌,原來是一位男子透過告示牌向女友道歉、請求原諒。牌子上用斗大的字寫著「凱特琳(Kathryn)」、「我是個白癡」、「請原諒我」、「來當我的情人吧」、「我愛你」,而且牌子上還畫有許多愛心的圖樣。

一位路過的駕駛看到這些告示牌後,決定將畫面分享到推特。結果其他網友看到後都熱烈討論,「他到底做錯了什麼?有人可以將凱特琳找出嗎?」、「我需要知道他幹了什麼。」、「未完待續...」

也有網友猜想,貼出標示牌的男子搞不好偷吃,所以才請求女友原諒。結果這樣的臆測引來許多網友討論,有人認為如果男生偷吃,就算事後貼標示牌道歉,也不該獲得原諒,也有人呼籲凱特琳,「千萬別和他復合,他不會悔改...」

Spotted on the Bangor ring road. Don’t leave us hanging here too long Kathryn! ???????????? pic.twitter.com/rXZPdD3Ems