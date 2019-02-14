紐西蘭政府禁華為5G 華為竟刊全版廣告嘲諷

2019-02-14 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕自紐西蘭紐西蘭政府以國家安全為由，禁止中國電信華為參與當地5G網路基礎建設，華為今日在當地主要報紙刊登全版廣告，稱：「沒有華為的5G就像紐西蘭沒有橄欖球一樣」藉由紐西蘭熱衷的橄欖球運動，來批評紐西蘭政府禁止華為參與網路建設的決策。

根據綜合外媒報導，愈來愈多國家針對華為頒布禁令，原因是擔心華為設備可能成為中國間諜的後門，像是英國正在考慮該科技公司的設備在參與建設中的作用，德國政府於今年1月召開會議，評估該公司所構成的風險，紐西蘭情報局在去年11月以國家安全理由，禁止華為參與當地5G網路基礎建設計劃，但北京政府反駁這些疑慮都是假的。

華為紐西蘭分部的副總安德魯鮑威爾（Andrew Bowater）表示，政府不願意進行任何有關這禁令的對話，華為應該得到解釋。「沒有證據表明華為有任何不當行為，我們強烈反對任何有關華為業務影響紐西蘭安全的觀點，我們應該有解釋疑慮的機會」

紐西蘭對外情報部門「政府通訊安全局」（GCSB）局長李特（Andrew Little）表示：「華為的舉動對這事情沒有任何的幫助，我們要對紐西蘭的國家安全利益做出最好決定，這是我做任何決策的唯一考量。」

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