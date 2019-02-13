被指「歷史健忘症」 德國教會使用「納粹鐘」被告

2019-02-13 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕德國圖林根州一處基督教福音派教會因使用印有納粹銘文的教堂鐘，被納粹受害者的親屬控告違法納粹標誌的使用禁令，該州的猶太人組織稱，繼續使用「納粹鐘」是一種近乎「歷史健忘症」的行為。

《德國之聲》報導，起訴書指控稱，圖林根州基督教福音派教會的5個教堂一共使用6個「納粹鐘」，在國際大屠殺紀念日也照用不誤。不願透露身分的原告表示，他曾多次要求教會停止使用，但沒得到任何回應。

對此，福音派教會表示，他們將在4月的會議上討論這個問題。發言人說，納粹的標誌和銘文可被移除，但需符合相關規定，「這些納粹鐘並不向公眾開放，我們有信心會找到一個好的解決方案」。

圖林根州的猶太人組織曾在1月底對這些鐘發起投訴，該組織的會長斯克拉姆（Reinhard Scramm）表示，教堂使用這些鐘對猶太來說是「痛苦的」，是一種近乎「歷史健忘症」的做法。

但圖林根州副州長陶伯特（Heike Taubert）認為，「這些納粹鐘屬於我們歷史的黑暗面，我不太介意把它們藏起來或者替換掉」，但如果教堂決定廢除，州政府可以提供相關資金。

這名原告還控告黑爾克斯海姆鎮（Herxheim），其允許當地教堂使用「納粹鐘」，上面有納粹黨徽和題詞「一切為了祖國--阿道夫·希特勒」。該鎮議會認為，該鐘是對「暴力和不公的紀念」。但原告認為，這是對「希特勒恐怖暴政受害者的嘲弄」。

據德國媒體《明鏡周刊》調查，截至去年，德國各地教堂仍懸掛至少23個「納粹鐘」。

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