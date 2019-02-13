椰汁能豐胸？ 中國老牌椰汁涉廣告不實 當局介入調查

2019-02-13 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國海南島具30年歷史的「椰樹牌椰汁」，近期內聘請女星徐冬冬代言，在拍攝廣告時穿著清涼緊身衣，標語寫著「我從小喝到大」、「每天一杯、白嫩豐滿」等字眼，被中國網友笑廣告不實，引發當局介入調查。椰樹集團對此則表示，從未宣傳豐胸效果，稱是網友及消費者多心。

綜合媒體報導，該公司多年來即以大膽的尺度著稱，聘請身材窈窕的代言人拍攝衣著暴露的廣告，並早於2006年即開始在央視等媒體播放「白白嫩嫩」、「曲線動人」為標語的廣告。2019年更改新包裝，續用一貫「豐滿美女」的風格，聘請傳有「中國第一美胸」之稱的中國女星徐冬冬代言，並以「我從小喝到大」為新的標語。

報導指出，關於廣告宣傳的爭議，有內部職員曾表示，公司的主要宣傳概念確實是「白嫩豐滿」，而高層認為這個概念可以為廣告及產品增加噱頭。看到如此的廣告，中國網友表示：「懷疑是老闆喝大了自己寫的文案。」、「椰樹椰汁真的是令人作嘔，虧我還那麼喜歡，真是告辭了，以後再也不買了，不尊重女性。」認為雖然椰樹牌椰汁是海南島多年產業，但企業品牌行銷必須改進，必須提升大眾的接受度。

對此，中國中山大學營養學系主任蔣卓勤表示：椰汁只是一種飲料，並非保健品，能否豐胸取決於是否添加激素，但是飲料中是不得添加激素。中國海南工商局亦已經介入，調查是否有涉廣告不實或違法添加物。

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