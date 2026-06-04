花縣府政風室主任是狼 設局騙新人嫩妹開房間

花蓮縣政府（記者花孟璟攝）所屬機關60歲劉姓政風室主任（民眾提供），涉嫌藉由北上受訓為由，誆騙年輕女職員一起參加，最後竟要求同住一間房，甚至還試圖身體碰觸毛手毛腳。

花蓮縣政府所屬機關六十歲劉姓政風室主任，明知政風業務訓練只有主管一個名額，住宿只能報一個房間，日前卻誆騙年輕新人女助理「小美」（化名）一同前往，哄騙進房並稱「經費不夠只能睡一間」，企圖毛手毛腳，小美奪門逃出向警局報案！縣府政風處長唐文斌強調，政風一條鞭，一旦查證屬實「絕對不可能再讓他擔任政風主管」。

公務人員受訓出公差，住宿採用「檢據覈實報支」，平日上限三千五百元、假日四千五百元，劉男明知規定，身為主管也知道受訓只有他自己一個名額，刻意騙同單位年輕嫩妹一起去台北受訓。

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稱經費不夠 只能睡一間

據了解，劉男在北市忠孝東路三段上一間每晚要價近五千元的高級飯店訂房，課程後到飯店，劉男辦理入住手續，騙小美「行李放他房間、先去吃飯」，小美認為受訓是一人一間房，應該會住在主管隔壁，等到吃完飯回飯店才發現只有訂一間，劉還誆稱「出差費不夠」，但小美表示不願意住同一房，堅持自掏腰包另住一間，但主管卻持續哄騙，甚至說「只是一個晚上，睡一覺就天亮了」！

企圖毛手毛腳 嫩妹急逃

面對主管不斷稱要跟她聊公事、談業務，完全不管她的意願，甚至還試圖身體碰觸毛手毛腳，驚恐之下奮力掙脫後逃出房間，另外訂一房。

案發請退休 廉政署擋下

小美哭著打電話求助，親友建議趕快去報案，五月廿日向台北市警局婦幼隊報案，婦幼隊再轉往大安分局調查，大安分局目前依性騷擾、猥褻、妨害自由等罪嫌持續偵辦，隔天小美回到縣府向政風處申訴，但也因擔心官官相護、同步向縣議員陳情。

經過性平單位約談，劉姓主管記一大過，隨即申請退休，但被廉政署擋下來要求徹查速辦且不准退休，不僅數百萬退休金面臨不保，接下來還有司法要面對。

縣府政風處：從速嚴懲

縣府表示，已在五月二十七日啟動性平調查，並發文給台北的飯店業者調閱相關資料，預計本月十二日召開性平會議，依規定會在二個月內將性平調查結果送縣府人事處、政風處。

縣府政風處強調，已責由縣府政風處與人事處各依權責按規定啟動必要程序，從速嚴懲，第一時間將涉嫌人調離職務「就近看管」，並提供申訴人必要協助與關懷，強調對違反性平、任何形式性騷擾均為零容忍態度。

記者電話詢問，對於騙女同事開房、性騷等相關指控，劉姓政風主管均不回應。

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