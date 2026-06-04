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    首頁 > 社會

    欠台糖1.7億 法院下令拘提吳乃仁

    2026/06/04 05:30 記者翁靖祐／台北報導
    台北地院昨日簽發拘票拘提前台糖公司董事長吳乃仁，但並未成功拘提。（資料照）

    台北地院昨日簽發拘票拘提前台糖公司董事長吳乃仁，但並未成功拘提。（資料照）

    前台糖公司董事長吳乃仁涉台糖土地案，被依背信罪判刑九月定讞，且須賠償台糖一億七千萬元。台中地院先前囑託台北地院查扣吳乃仁名下資產，台北地院昨日簽發拘票拘提吳，但並未成功拘提，未來將由台中地院決定是否再行拘提。

    未成功拘提 是否再拘中院決定

    吳乃仁任職台糖董事長期間導致台糖損失近兩億五千萬元。刑事部分，台中高分院判處吳九個月有期徒刑，並於二〇一五年一月十七日執行完畢。民事部分，吳乃仁與春龍公司被判應賠償一億一千萬元，加上利息等恐達一億七千萬元。

    涉台糖土地案 刑滿未賠償

    台北地院二〇二四年十二月受台中地院囑託，先扣押吳一千七百萬元資產，台糖也透過強制執行程序追回七百多萬元。並於二〇二四年底以及二〇二五年初再次向法院遞狀聲請強制執行。

    根據強制執行法第廿一條規定，債務人經合法通知，無正當理由而不到場，或是有事實足認其有逃匿之虞，執行法院得拘提之。由於管轄權問題，本案只能由台中地院囑託台北地院簽發拘票，將吳乃仁提解到案。不過，北院昨並未成功提解吳乃仁，且本次拘票時限只到昨日，北院因此先逕行簽結，若中院再次囑託拘提，才會再次依法拘提吳。

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