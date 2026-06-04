新竹建商遭詐騙 現金、金條等6500萬泡湯 瑞銀金條有編號 銀樓公會發海捕公告

瑞士銀行UBS黃金條塊代表最高規格品質保證，上面有序號，一般銀樓不會鎔掉。（記者黃美珠攝）

新竹市一名邱姓建商陷入「假投資」詐騙，起初持現金面交投資，之後詐團得知他家中存放有大量金條，還慫恿交付金條投資，總財損逾六千五百萬元，因該案為五千萬元以上的重大詐騙案件，檢警單位已組專案小組積極偵辦中。

詐團得知家有金條 慫恿投資

邱姓建商被騙的六千五百萬中，有一千七百萬是用七十一條有編號的UBS黃金條塊交付，總重約九十二台兩。由於瑞士銀行（UBS）發行的金條代表最高規格的品質保證，一般銀樓收到不會鎔掉，所以為了協助警方破案，全國銀樓同業公會接獲新竹銀樓業者求助後，昨天發出「海捕」公告，包括涉案金條序號清單，提醒各銀樓注意。

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檢警調查，該名建商是在去年底加入一個投資股票的LINE群組，群組鼓吹「穩賺不賠、保證獲利」，建商原欲依指示匯款進入對方指定的帳戶內，隨後都改以面交投資款；每次詐團都相約在該建商住家附近公園等地點，派遣車手前往收取現金。

公會發序號清單 籲銀樓注意

詐團甚至得知該建商住家存放有大量金條，還慫恿可以交付金條投資，為此該建商除交付家中的金條外，還前往多處銀樓購買金條，共約有十四次面交現金、金條。

上月初，該建商想取回相關的投資獲利，發現對方根本不出金，經詢問多位友人，友人告知他可能遇上詐騙集團，始驚覺有異，趕緊向警方報案；據悉，這些出面向受害建商取款的車手，已有多人因涉及其他取款案件落網，目前檢警專案小組正擴大溯源追查其他共犯中。

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