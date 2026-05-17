約會許未來！ABC男友豪贈百萬 醫材女業務淪洗錢人頭

（刑事局提供）

社群相親活動結識

台北市一名卅歲醫材女業務，今年三月間透過臉書平台的社群相親活動媒合，認識自稱美國華僑的周姓「ABC」男子，隨後便在對方每日噓寒問暖的甜言蜜語攻勢下，發展為情侶關係，還碰面約會，上月底對方以要給予廿萬人民幣（台幣約九十餘萬元）當女友未來一個月的生活費為由，騙取她五個銀行帳戶、提款卡，結果立即淪為詐騙集團的洗錢人頭帳戶，遭警方通知女業務到案，她始知受騙上當，目前台北市警方受理偵辦中。

給５銀行帳戶收款

刑事局表示，今年三月間，被害人在臉書廣告看到優質ABC相親活動，經由臉書平台媒合認識一名自我介紹為ABC（在美國出生、接受美國教育長大的華人後代）的周姓男子，兩人加LINE後，對方聲稱自己從小在美國長大，不擅講國語，故皆以英文傳訊聊天，期間周男表達早年投資有成，現已有房有車、財富自由，爸媽希望他找一個同文同種的華人伴侶，因而來台相親，未來將共同赴美生活。

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之後，二人每天都會聊天，迅速發展為情侶關係，也相約外出碰面過一次，上個月，周男藉口有投資的稅務問題要回一趟美國，並表示願意將近期投資獲利的廿萬人民幣支付給被害人當未來一個月的生活費，但因金額過大，需要她提供五個銀行帳戶分別匯款。

警通知到案 才知上當

被害人信以為真，提供了自己名下的三個帳戶和跟哥哥借用的二個帳戶給對方，對方後續又以香港外匯管理中心查證金流為由，要求她先寄出這五個帳戶的提款卡給指定銀行人士，以便確認帳戶乾淨，上月廿日被害人自便利商店寄出五張金融卡，五個帳戶隨即被當作人頭帳戶匯入詐騙款項；三天後，警方陸續接獲民眾報案，立即將這些帳戶凍結，並通知被害人到案，被害人這時才恍然大悟，但對方已失聯，悔不當初。

刑事局提醒，近年「假相親、真詐騙」案件仍持續發生，犯罪態樣慣用「ABC華人」、「財富自由的海外成功人士」等精心包裝身分，透過每日關心問候逐步建立信任後，慫恿投資詐騙，或者誘使提供銀行帳戶、提款卡，讓戀愛腦的被害人成為詐騙集團洗錢的工具，民眾須特別小心。

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