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    秀火箭槍闖禍 孫安佐拘提聲押 涉犯恐嚇公眾、公共危險、槍砲等罪

    2026/05/17 05:30 記者劉慶侯／台北報導
    孫安佐在IG社群平台上傳火箭槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（取自孫安佐IG）

    孫安佐在IG社群平台上傳火箭槍影片，引發公眾安全疑慮，檢方昨聲押禁見。（取自孫安佐IG）

    知名藝人孫鵬和狄鶯的兒子孫安佐，十四日在IG上傳影片，分享自己發明的火箭槍，火箭槍噴出十多公尺的巨大火焰，孫還表示：「要把一些老鼠給清掉，拿這個就剛剛好」；台北市警局北投分局昨當著孫男父母的面拘提他到案，孫的陳姓經紀人一併被捕，警方依公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦，檢方複訊後對孫安佐聲押禁見。

    裝煤油點火 射程達10多公尺

    孫安佐是在IG上傳影片，「公開二〇二六最新發明神級火箭槍」，畫面中孫揹著類似瓦斯桶，填裝煤油後點火，立刻噴出超巨量火焰，射程達十多公尺，頓時黑煙竄天。他聲稱全程都有做好安全措施，還表示，「把一些老鼠給清掉的時候，拿這個就剛剛好這樣」。畫面曝光引發網路議論。

    警方根據檢舉，認為孫安佐持用的噴火槍，射程及威力超出一般民用範疇，且是在北投溪畔測試，火焰效果巨大，又緊臨公眾通行道路及民宅，引發公眾安全疑慮，明顯涉犯公共危險及槍砲等罪，昨日清晨前往孫安佐北投住家搜索，將孫安佐帶回調查，並查扣噴火器。

    火焰效果巨大 引發安全疑慮

    警方隨後前往孫安佐的陳姓經紀人家中搜索逮人，陳男因涉嫌協助拍攝影片和持用火焰槍被列同案。陳男也是網紅「重讀」（又稱重讀天月），為YouTuber團體「大麻煩」成員，是孫長期合作的經紀人與格鬥賽夥伴。

    檢方認為，孫男涉犯恐嚇公眾、放火未遂、公共危險、槍砲等四罪，有逃亡、滅證及反覆實施之虞，聲請羈押禁見。

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