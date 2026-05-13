自由日日Shoot》名醫下藥性侵3女 衛福部長：廢照令停業／婦癌權威鄭文芳判6年9月

前台大醫院產部醫師鄭文芳。（資料照）

前台大醫院婦產科名醫鄭文芳，被控於二〇二〇、二〇二一年任職期間，分別邀三名金融保險業女業務員餐敘，卻在酒中下藥，帶到旅館或實驗室性侵或猥褻，台北地檢署前年十一月起訴，鄭男卻棄保潛逃加拿大，去年十月在當地被捕，押解返台歸案收押迄今；台北地院昨審結宣判，以加重強制性交未遂等三罪，判處鄭男六年九個月有期徒刑。衛福部長石崇良對此表示，會依法廢止鄭文芳的醫師證書，並要求停業。

曾獲癌症醫學會傑出研究獎

鄭文芳是台大醫學研究所醫學博士，專長是婦科腫瘤、婦癌疾病，曾任台大醫學院專任教授、台大醫院婦產科主治醫師、主任，曾獲頒癌症醫學會傑出研究獎。事發後，監察院二〇二三年十二月通過調查報告，要求台大檢討改進其性平申訴制度，同月台大亦將鄭解聘。

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一名藥廠女業務於二〇二二年初控告鄭文芳對她下藥性侵，但檢方依摩鐵監視器影像認定女方出入時的步伐穩健，不起訴處分確定，但此消息見報後，又有三名女業務員指控遭鄭下藥試圖非禮，向立委范雲陳情，開記者會公開揭發惡行。

三女皆從事金融商品或保險業務，分別於二〇二〇年五月、二〇二一年一月、四月受害，鄭男分別約其至居酒屋小酌，疑似在酒中下藥致使女方突然醉倒而暫時失憶，忘記之後發生何事，其中二女醒來時，已被帶至台大實驗室或飯店套房，驚覺遭亂摸才醒來，衣衫不整蹣跚逃離現場；另一女在居酒屋神智不清時傳LINE給好友求救，朋友及時趕抵將她接走。

棄保潛逃加拿大 被抓回

台北地檢署蒐證後，二〇二四年四月八日約談鄭文芳到案，訊後諭令四十萬元交保，偵查後綜合三女親身經歷及事證，認為鄭下藥試圖性侵猥褻，同年十一月偵結起訴鄭，鄭卻於起訴後一個月離境，飛赴加拿大，法官去年三月起屢次傳喚鄭皆未到庭，裁定沒收四十萬具保金，並發布通緝。

去年十月鄭文芳在加拿大落網，通知我警方接返台灣歸案，鄭被羈押並延押至今。合議庭審理後認定鄭犯行明確，下藥目的是為了性侵，依兩件「以藥劑強制性交未遂罪」各判四年八月、一件「以藥劑強制猥褻罪」判四年二月，三罪合併應執行六年九月刑期，全案可上訴。

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