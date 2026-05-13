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    首頁 > 社會

    賺外快 走歪路 涉幫博弈集團寫程式 調查官羈押

    2026/05/13 05:30 記者鄭淑婷、吳昇儒／綜合報導
    調查局桃園市調查處調查官洪精佑涉嫌替博弈集團寫程式「賺外快」，獲取約卅萬元報酬，檢方聲請羈押禁見獲准。（記者吳昇儒攝）

    調查局桃園市調查處調查官洪精佑涉嫌替博弈集團寫程式「賺外快」，獲取約卅萬元報酬，檢方聲請羈押禁見獲准。（記者吳昇儒攝）

    桃園地檢署偵辦桃園市警察局許姓警員找「人頭」開資訊公司並投標警局標案，意外揪出調查局桃園市調查處調查官洪精佑涉嫌替博弈集團寫程式「賺外快」，獲取約卅萬元報酬，洪員已被收押。

    檢偵辦桃警採購弊案 意外揪出案外案

    桃市警局資訊室許姓警員涉僱用藍姓及林姓男子，擔任登記負責人及員工成立資訊公司，並於二〇一五年起利用許員擔任市警局電腦設備等採購案件承辦人之便，以該資訊公司投標警局資訊採購案並得標承攬，同時為線上賭博集團提供博弈軟體使用，桃檢指揮警方、市調查處偵辦，許員三人因涉犯貪污治罪條例、刑法賭博罪嫌，遭收押禁見，許員已被停職處分。

    洪精佑獲30萬報酬 涉犯賭博洗錢等罪

    專案小組於調查過程，另發現調查官洪精佑與許員是舊識，二〇二〇至二〇二三年，洪多次協助許員等人撰寫博弈軟體，供線上賭博集團使用，調查金流後估計洪共賺取約卅萬元報酬，涉犯刑法聚眾賭博、洗錢防制法洗錢等罪嫌，專案小組八日搜索洪男住所及辦公室並將他拘提到案，檢察官複訊後向桃園地院聲請羈押禁見獲准。

    洪精佑為調查局調查班四十九期結業，具備資訊工程專長，也因表現優異，獲選為調查局駐外秘書人員，預計今年中派駐中東，豈料因涉案被羈押。

    調查局表示，經自清調查發現，洪姓調查官涉嫌協助博弈業者設計線上博弈程式，主動報請檢察官偵辦，且報請法務部予以停職，將召開臨時考績委員會，從嚴議處。

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