預防性羈押 即時阻斷高風險犯罪

「預防再犯」功能，讓檢方在特定高風險犯罪中，得於偵審期間提前介入，避免被告持續危害社會。圖為一名婦人涉嫌連續竊取農作物，再拿到市場便宜賣。由於她毫無悔意，檢察官向法院聲請預防性羈押獲准。（資料照）

立法院昨三讀通過「刑事訴訟法第一〇一條之一條文修正案」，擴大預防性羈押適用範圍，納入酒駕、重大詐欺、性影像犯罪及兒少性剝削等罪。名綸法律事務所主持律師房彥輝分析，此次修法最大意義，在於強化「預防再犯」功能，讓檢方在特定高風險犯罪中，得於偵審期間提前介入，避免被告持續危害社會。

法界認為幾填補所有漏洞

房彥輝表示，刑事訴訟法中的羈押制度，區分為「一般羈押」與「預防性羈押」。前者確保被告不逃亡、不勾串、不滅證為目的，屬於程序保全；後者則是針對特定犯罪類型，在嫌疑重大且有再犯之虞時，得以預先羈押，以防止被告在偵查或審理期間反覆犯罪。此次修法，即是擴大後者適用範圍，讓制度從「確保審判順利」進一步走向「預防社會危害」。

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房彥輝舉例，過去對屢次酒駕者，多以交保或限制住居處理，但未來若屬一再違規且具再犯風險者，可能直接遭到羈押；另如虐童案件、偷拍性影像、散布兒少性影像等行為，修法後均納入預防性羈押範圍，有助於在案件審理期間即時阻斷犯罪。至於詐欺犯罪，也可能因再犯風險高而被羈押，有望強化對詐騙集團的打擊力道。

適用上宜謹慎

房彥輝提醒，刑事訴訟法歷經多次修正後，得以預防性羈押的類型包山包海，本次修法更是將漏洞予以填補，幾乎囊括所有重大且危害性強而有必要納入的犯罪類型，但適用上仍宜謹慎，以兼顧被告基本權利與被害人保護。他並補充，近來共諜案件頻傳，國家安全法、反滲透法之犯罪雖尚未納入，但實務上對犯罪嫌疑重大者，如有勾串、湮滅證據或逃亡之虞，一樣可能被檢方聲押。

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