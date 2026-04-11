性侵犯再犯露餡 23年前獸行判3年

林姓廚師性侵女筆友，19年後再犯性侵案，被查出23年前性侵案判刑3年。圖為示意圖。（資料照）

廿三年前發生的性侵案終於審結！林姓廚師二〇〇二年間性侵智能障礙的女筆友，警方當時查無嫌疑人但保存證物，十九年後林男又犯性侵罪，比對出他就是前案的涉案人，多年來他已結婚、生下五名子女又離婚；當年的性侵女筆友案，台南地院將他判刑三年。

現年四十五歲的林男，二〇〇二年九月間涉嫌性侵女筆友，兩人相約台南火車站碰面，林男見女筆友領有身心障礙證明且對環境陌生，帶她到一所國中，在女筆友抗拒下，林男仍強行侵犯得逞。受害女子向台南市警方報案，警方採證，但當時未查獲涉案人。

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二〇二一年三月，林男在台南市東區再犯性侵案，警方將採到的生物跡證送請比對，比對出他是二〇〇二年性侵女筆友案的涉案人，台南地檢署開拘票緝捕林男，隨後起訴。

林男於二〇二一年間移審後，法院審理期間他已逃亡，因未到案遭到通緝，直到今年初落網，犯案後未被查獲及逃亡的時間長達廿三年多，這段期間林男與常人無異，結婚生下三女兩男共五名子女，其中有兩名孩子尚未成年，不過後來離婚，落網前擔任廚師。他犯下前案的當年承辦警員還沒退休，已調到外縣市。

因證據確鑿，林男坦承犯行並與被害人調解，約定賠償十萬元，已給付一萬元，餘款九萬元分期支付。林的辯護人主張，林男要扶養子女，請求依刑法第五十九條減刑。

法官認定，林男利用被害人脆弱處境犯案，案發後逃亡多年，對被害人身心造成恐懼，沒有讓人同情的地方，駁回減刑請求；法官綜合考量其生活狀況、犯罪動機及對社會治安危害，依強制性交罪判處有期徒刑三年，可上訴。

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