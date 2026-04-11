施壓衛生局 助廠商減罰逾500萬 嘉縣議長張明達收禮喬罰單 起訴

民進黨籍嘉義縣議會議長張明達涉收禮喬罰單，新北地檢署昨起訴。（資料照）

知名電台主持人，同時為集眾、致富及順昇三家生技公司實質負責人的劉家宏，因涉業務侵占、洗錢、詐欺取財及行賄等罪嫌遭收押。檢調查出，民進黨籍嘉義縣議會議長張明達涉嫌收受包括名牌精品在內共計十三萬餘元餽贈後，施壓嘉義縣衛生局「喬罰單」，將原逾六百萬元罰鍰大幅降至九十餘萬元，協助劉男減免逾五百萬元，新北地檢署昨依詐欺、不違背職務交付賄賂等罪嫌起訴張男。

生技公司負責人 多次違法裁罰

買精品贈張關說 罰600萬變90萬

檢調追查，劉家宏自二〇二三年起利用職務之便，指示員工將公司貨款以現金回收，再轉由其妻賴姓女子支付個人高額保險費，藉此掩飾並隱匿犯罪所得，侵占金額達四六〇九萬餘元。

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劉家宏另與員工陳心瑀，結合紅牛生醫負責人李慶彰、豐餘冶藥負責人李益任等人，鎖定民眾對慢性病的焦慮，在廣播節目中將冬蟲夏草等一般食品誇大宣稱具醫療療效，藉此推銷產品，使多名民眾誤信購買，涉犯三人以上共同以廣播對公眾散布詐欺取財罪。

檢方指出，該節目過去多次違反食安法遭裁罰，劉家宏等人為規避後續可能面臨的高額罰鍰，自二〇二五年六月起購買名牌精品致贈張明達，藉此換取其利用議長職權及預算影響力向衛生局施壓調降罰鍰。

檢方認定張明達身為民意代表，收受業者不正利益介入關說，已涉犯貪污治罪條例的不違背職務收受賄賂罪，將他提起公訴，並持續追查相關不法金流。

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