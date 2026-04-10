詐團內訌失控 抱詐款狂奔喊搶劫／當街拉扯150萬散一地 全數落網

三名詐團成員因內訌當街拉扯全被逮。 （民眾提供）

台中市西區街頭前晚上演離譜「搶劫疑案」，三名男子當街拉扯，其中一人還抱著大筆現金拔腿狂奔高喊「搶劫」，引發路人緊張圍觀，甚至有人熱血上前幫忙攔人，未料警方追查後發覺根本不是搶案，而是詐騙集團成員收款後喬不攏，當街鬧翻上演動作片，警方將涉案三人全數逮獲，移送法辦。

全案於前天晚間十點多，發生在台中市西區向上路一段街頭，當時兩名男子在路旁一輛賓士轎車旁激烈拉扯，過程中有人抱著裝有鉅款的袋子逃跑，還大喊「搶劫」，路人誤以為發生搶案紛紛報警，也有民眾協助追人，其中逃跑的林姓男子在慌亂中不慎跌倒，袋內現金瞬間散落一地，場面混亂。

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轄區台中市警第一分局公益派出所獲報後，出動員警追捕，與民眾合力將林男與另一名李姓男子當場制伏，調查案情時發現這場搶劫戲碼其實是詐騙集團內訌，廿六歲林男是車手，當天南下台南向假檢警詐欺案的被害人取得一百五十萬元現金，廿五歲李男是詐團上游指派的收水手，李與十九歲陳姓同夥共駕賓士車前來收贓。

但二人對林男拿到的款項金額，認知上出現落差，當街爆發爭執，進而激烈拉扯，林男情急下反咬一口高喊「搶劫」，企圖轉移目標以求脫身，未料反而引來更多關注與報警，讓整起事件曝光。

當時陳姓男子見情況失控，駕車逃離現場，警方連夜追查，也迅速將其查緝到案，三名詐團成員全數落網，昨依刑法加重詐欺及違反洗錢防制法等罪嫌，將三人移送台中地檢署偵辦，建請檢方羈押禁見。

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