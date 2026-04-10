血斷掌玩具掉路邊嚇到人 法官裁罰

血斷掌玩具掉路邊嚇到人，陳姓車主遭法官裁罰2千元。（資料照）

一名陳姓男子去年開車經過台中市大里區街頭，從車頂上掉落一隻血淋淋的玩具斷掌，因玩具製作得十分逼真，容易讓人誤以為是真人的手掌遭砍斷後丟棄路邊，陳男到案後表示，疑是家裡的小孩玩耍時丟到車頂上，他未發現仍開車出門；不過警方認為「血斷掌」會嚇到民眾，仍依違反社會秩序維護法送辦，台中地院審理後也認為，該假手掌足以驚嚇他人而有危害安全之虞，依社會秩序維護法裁罰陳男二千元，可抗告。

台中市大里區德芳路三段的街頭，於去年十二月十四日中午十二點多出現一隻血淋淋的斷掌，不少民眾經過看到嚇一跳，霧峰警分局大里分駐所巡邏員警經過時發現，停車查看，確認是一隻玩具假手，不過因樣貌逼真，警方不敢大意，立刻調閱監視器追查。

請繼續往下閱讀...

警方過濾監視器畫面發現，該隻斷掌是從一輛廂型車的車頂掉下來，聯繫陳姓車主（卅八歲）出面說明。陳男表示，可能是小孩拿著玩具假手玩耍後，將假手丟到車頂卻沒拿下來，因自己沒發現將車開出門，才會半途掉落在路面。警方認為玩具斷掌會造成民眾驚嚇，依違反社會秩序維護法移送法院裁處。

台中地院審理也認為，該假手做工精細，路過民眾看到，容易誤以為是人體斷肢而受到驚嚇，有危害安全之虞，依違反社會秩序維護法第六十三條第一項第六款「以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞」規定，裁罰陳男二千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法