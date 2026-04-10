「絕對能源」吸金50億 搜索拘提3營運長

「絕對能源」集團負責人邱志豪。 （資料照）

絕對能源涉嫌以發行甲種、乙種特別股權名義，向三一六名投資人詐騙吸金二點七億元，檢調警另查出主嫌邱志豪等人又創設DeFi平台，以媒介放貸為名，涉再詐騙吸金逾五十億元，千人受害。經持續溯源追查，台北地檢署昨再搜索、拘提李姓、高姓、潘姓等三名營運長及六名業務到案，全案將朝違反銀行法等方向偵辦。

絕對能源集團自二〇二三年起架設投資理財網站並頻繁舉辦說明會，對外宣稱公司從事虛擬貨幣與潔淨能源技術投資，標榜「保本高獲利」，投資甲種特別股年利率二十五％、乙種特別股年利率四十二％，並以股票作為憑證，實際上是以「後金養前金」方式吸金詐騙。

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北檢去年底依違反銀行法等罪起訴邱男等人，並對邱等高層與核心幹部求處六年至十八年不等徒刑，另對絕對能源公司求處罰金一億元。

檢調警追查，邱男除以前述手法吸金，另於二〇二二年至去年間推出虛擬貨幣借貸方案，要求投資人以現金或泰達幣購買集團發行的TBT虛幣，並透過DeFi平台簽訂智能合約，宣稱可撮合放貸、由另一虛幣EGT幣為擔保，月息達三％至七％；TBT及EGT幣實際上沒有什麼價值，整體運作只是吸金幌子，初估受害近千人。

北檢檢察官林小刊昨指揮調查局台北市調查處、北市大安警分局，搜索李姓營運長等人居所與辦公處所共九處，拘提李男等九人到案，初訊後陸續移送北檢複訊。

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