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    道路救援自保 先議價再拖離╱行情價可參考公路局網站收費

    2026/04/01 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    「小崔拖吊」業者崔博翔（中）獲裁定交保。 （資料照）

    「小崔拖吊」業者崔博翔（中）獲裁定交保。 （資料照）

    拖吊蟑螂案件頻傳，不少民眾想要使用拖吊服務難免會膽戰心驚。警方指出，交通部高公局、公路局網站上都有建議的行情標準，民眾可上網查看，評估價格，但仍需以個案論定。此外，須注意業者的計算方式，避免惡意累加，最重要的是拖吊前需確認目的地、總金額，再讓業者將車拖離。

    依據交通部高公局、公路局的道路救援收費方式，一般會以車輛的底盤高度、車子的價格作為拖吊救援收費的評估基礎。基本費包含十公里的路程，每增加一公里則需增加五十元。

    基隆市警察局交通隊副隊長李文雄表示，很多信用卡公司都有提供道路救援服務，民眾在申辦時可先行詢問，並依規定登錄；如果沒有這項服務，在買保險時也可以花數百元增購，有些保險公司為了吸客甚至會用「送的」方式提供服務。

    假設真的沒有買到或申請到這些服務，拖吊救援理論上會有拖吊費、現場作業費、待時費，可依照建議網站上的標準進行評估，但因人力、物價等因素考量，價格可能會比建議收費高一些，要是超出金額過高、甚至翻倍，就要考慮更換。

    李文雄說，可優先考慮政府合作廠商、信用卡或保險公司提供的服務。拖吊前一定要約定好目的地及總金額，仔細看好合約，避免爭議；若拖吊後議定金額有大幅增加時，可報案請求警方協助。

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