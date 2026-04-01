月世界濫倒200多公噸垃圾 橫跨藍綠里長父子等12人起訴

高雄市知名景點「月世界」多處山坡地遭濫倒數百公噸廢棄物案，橋頭地檢署昨日偵結，起訴里長李有財父子等12人。（資料照，民眾提供）

高雄市知名景點「月世界」多處山坡地遭濫倒數百公噸廢棄物案，橋頭地檢署昨日偵結，依違反廢棄物清理法等罪嫌，將岡山區碧紅里里長、同時也是侑鴻環保公司負責人的李有財、李子森父子等共十二人提起公訴，檢方並建議法院從重量刑。

橋檢指出，二〇二五年間，碧紅里里長李有財、李子森父子等人先後承租岡山及燕巢等多處廠房，對外佯稱從事木材加工或資源處理，實則作為垃圾堆置及轉運場。

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李有財等人 不法獲利六千五百萬

李等人利用合法廢棄物清運公司名義，向廠商佯稱可將廢棄物運至焚化廠處理，實則將收來的大量廢棄物放置在承租的廠房，堆置垃圾、營建廢棄物等逾一千公噸。此外，李等人還將廢棄物載往「月世界」山坡地等處傾倒，總量約二百卅三公噸，不法獲利共六千五百餘萬元。

去年十一月間，檢、警、環等單位搜索李等人公司和住處，並帶回十多人，檢方偵訊後聲押李姓父子等四人獲准。

全案經橋頭地檢署偵結，依涉嫌違反廢棄物清理法、山坡地保育利用條例等罪，將李有財父子共十二人及三家公司提起公訴並移審橋頭地院，法官裁定李有財父子分別以廿五萬元和八十萬元交保、蘇姓司機六萬元交保，另名施姓司機續押。

涉案的李有財最早是國民黨員，因違紀參選市議員被開除，後加入民進黨，於二〇二二年參加市議員初選失利，同年底以無黨籍再度連任里長，案發後立即遭民進黨開除。

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