小崔拖吊敲竹槓 負責人交保／收費比師父狠 拖吊蟑螂子弟兵收押

「小崔拖吊」業者崔博翔（中）獲裁定交保。 （資料照）

在雙北地區流竄的拖吊蟑螂「小崔拖吊」，日前被檢警查獲後，台北地院裁定負責人崔博翔，與旗下子弟蔡尚璁、許峯頤二人，分別以三十到四十萬元不等交保。近日，新北地檢署又查出，蔡、許二人在新北另起爐灶、自立門戶，收費比師父還高，有車主車子僅拖行十多公里，就被收了七萬元；檢警前日拘提兩人到案後，向新北地院聲請羈押獲准。

車子拖吊10多公里 收7萬

檢、警調查，小崔拖吊公司與兩名子弟兵相互合作，在網路上投放三、四萬元的廣告，吸引急需救援的車主上門，再利用繁瑣合約條款牟利。

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三人經營的「騰至」、「東海」、「小崔」等拖吊公司價目表細項多到令人咋舌，當中包含四輪離地還需額外加收九百元、安裝輔助輪則「一輪」加收兩千五百元、高架道路作業另加三千五百元風險費、窄巷作業加五千元，吊桿作業一萬六千元，只要一個不注意在合約書上簽名，就要面臨高額拖吊費；若車主事後反悔，就會拒絕放行。

台北地檢署第一波偵辦內容，主要是針對三十三歲的崔博翔、三十二歲蔡尚璁與二十六歲許峯頤三人共同涉案部分，雖北檢一度向法院聲請羈押蔡、許二人，但北院裁定兩人四十萬元交保，而崔男則裁定三十萬元交保。

小崔開價約兩萬 車主多自認倒楣

據悉，小崔開價較為謹慎，將價格控制在兩萬元上下，雖高於一般行情，看準車主不會為了一點小錢，走上司法程序，許多被害人選擇自認倒楣。但蔡、許兩名弟子卻將價格拉高。

新北檢、警另查出，有車主從深坑拖到新店，僅十多公里，就被收了七萬元；另一名車主在新莊某量販店購物時，找到許男公司，初步詢價，得知將車送至三．七公里外的目的地僅需約四千元；沒想到，抵達目的地後，拖吊車司機竟開出四萬五千元的高價拖吊費。被害車主不甘被詐，報警處理。三重、中和等地區都有車主，慘遭蔡、許二人的拖吊車公司狠敲竹槓。

新北地檢署機動組檢察官王雪鴻前日見時機成熟，指揮新北市警察局刑警大隊進行蒐證，開立拘票帶回蔡、許等八人。

檢察官複訊後，認定蔡、許二人涉犯組織犯罪條例、詐欺取財、強制及恐嚇危害安全及恐嚇取財等罪，且有串、滅證及反覆實施之虞，備齊相關事證向法院聲請羈押，法院昨裁准羈押，另六名同夥，則因涉案情節較輕，檢察官分別諭令一到十萬元不等金額交保候傳。

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