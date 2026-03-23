百果山路邊驚見「無臉屍」 遭挖眼削皮

湯姓男子被虐殺後，被丟在百果山一條產業道路被民眾發現。（記者顏宏駿攝）

疑毒品黑吃黑 男遭押走虐殺成骷髏

彰化縣員林市百果山發生駭人兇殺命案！三十多歲的湯姓男子，疑因毒品糾紛與人結怨，被押走後遭凌虐，施虐者用刀子割湯男的臉，再削掉臉皮，還疑似將他雙眼挖出，再棄屍於百果山的產業道路，手段之殘酷，宛如電影中南美洲大毒梟殘殺仇人的劇情，警方前天（廿一日）拘捕四名嫌疑人，涉嫌動手凌虐的二名主嫌張姓、吳姓男子，彰化檢方昨天向法院聲請羈押禁見獲准，另二人各三萬元交保。

4人落網 主嫌羈押禁見

湯男死狀很慘，他被農民發現倒臥路邊，整張臉皮幾乎被削掉，兩顆眼球掉出，疑似雙眼被兇手刻意挖出，頭部宛如骷髏頭，顯示下手極為兇殘，至於兇手削臉挖眼的動機，是用毀容來「避免死者身分被認出」？還是長時間凌虐導致上述慘狀？這是檢警目前偵辦的重點。辦案人員私下說，從未見過如此兇殘的凌虐與殺人手法。

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據了解，死者湯男跟張、吳兩人有毒品交易糾紛，張男、吳男可能不滿湯男「黑吃黑」，廿日凌晨帶著其他共犯到湯男住處尋仇，結果演變成虐殺命案，湯男家人或朋友發現湯男被押走，擔心凶多吉少，便立刻報警，但警方搜尋卻無所獲，時隔十多小時，廿日下午農民在百果山一條產業道路旁，驚見一具「無臉屍」，經警方通知家屬認屍，確定湯男已遭毒手。

被害人家屬報案 怕遭報復

家屬見死者的慘狀，悲痛大罵兇手「沒人性」，他們對兇手虐殺的手法深感驚懼，雖然兩名主嫌已被羈押，家屬仍擔憂會有其他仇家再上門。

湯男遺體被棄置的產業道路雖偏僻，但兇手就把他丟在路邊，沒有刻意遮掩，屍體頗為醒目，一名農民騎機車經過時感覺怪異，趨前查看驚見是屍體，嚇得急忙報警。

這條產業道路是聯繫員林市與南投縣的小路，平日行經車輛非常少，死者遺體就被丟在彰、投交界處，警方不排除湯男遭長時間凌虐，產業道路的陳屍處應非第一現場。警方確認死者身分，調閱路口監視器畫面，發現一輛可疑車輛，很快鎖定並於廿一日拘捕張男、吳男等四人，全案依殺人等罪嫌偵辦中。

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