擔任第二層收水手與回水手 法官：屬詐團核心 重判8年、10年

男子翁凌哲、夏靖綾、葉騰家前年加入詐欺集團犯罪組織，法官認為，三人分別作為詐欺集團第二層收水手、回水手，已屬於詐團核心成員，重判葉男十年、翁夏兩人各八年有期徒刑。（情境照）

翁姓、夏姓男子參與詐欺集團擔任第二層收水手，以分層方式透過最下層車手收取詐欺被害人贓款，先透過第一層收水手製造金流斷點，將贓款交由二人，再彙整贓款交給回水手葉男上繳，新竹地院認為其縝密分工已屬於詐團核心成員，不得輕判，最後依三人以上共同詐欺罪重判葉男十年、翁夏兩人各八年有期徒刑。

縝密分工共同實行詐欺犯罪

法官調查，男子翁凌哲、夏靖綾、葉騰家前年加入詐欺集團犯罪組織，三人在詐欺集團中負責第二層收水手（負責收取車手贓款、轉帳）、回水手（把詐騙贓款交給上游或分給參與詐騙的成員）等犯罪任務，共同詐欺取財及洗錢，組織以分層方式，透過最下層車手收取詐欺贓款，再交給第一層收水手，第一層收水手又將贓款交給第二層的翁、夏，二人再彙整贓款交給回水手葉男，藉以製造層層金流斷點。

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依三人以上共同詐欺罪量刑

法官指出，三人以組織型態、縝密分工，共同實行詐欺犯罪，規避洗錢防制機制，收受無合理來源財物，藉分工方式坐享利益，企圖逃避司法追緝，所為嚴重損害財產交易安全及社會經濟秩序，犯罪情節與惡性實屬重大。

法官認為，三人分別作為詐欺集團第二層收水手、回水手，經手數百萬元贓款，可認其並非底層車手，已屬於接近詐欺集團核心成員，自不可與偶然受詐欺集團利用情形相類比，因此在量刑上自不得輕判，最後依三人以上共同詐欺罪重判葉男十年、翁男與夏男均八年有期徒刑。

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