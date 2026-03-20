永慶房屋判賠信義房屋1千萬／假澄清真貶抑 負面廣告多重管道散布

永慶房屋在大台北地區懸掛看板，並透過影音平台、社群媒體、廣告文宣或於搜尋引擎下關鍵字廣告等多重管道，散布「黑心信義還我錢來」文字及圖片；台北地院一審判永慶房屋須給付信義房屋一千萬元，並在永慶房仲網首頁刊登原告勝訴啟事七天。（取自Google Maps）

「信義房屋」不動產仲介經紀公司控告永慶房屋長期在大台北地區懸掛廣告看板，並透過影音平台、社群媒體、廣告文宣或於搜尋引擎下關鍵字廣告等多重管道，散布「黑心信義還我錢來」文字及圖片，實則為「假澄清、真誹謗」，以負面影射言論攻擊信義房屋，信義提告求償一億元。台北地方法院日前判決永慶房屋應賠償信義房屋一千萬元，並在永慶房仲網刊登信義房屋的勝訴啟事，為期七天。可上訴。

須在永慶網登７天啟事

信義房屋指控，永慶以「假澄清之名行誹謗之實」的方法，以各種行銷管道刻意炒作「黑心信義還我錢來」的粉絲專頁不實議題，向社會大眾形塑對手為負面黑心企業形象，藉此提高自己於不動產仲介服務的市場地位，以遂行商業惡意競爭的目的，致信義房屋的姓名權、名譽權及信用權遭受不法侵害，破壞房仲服務業市場的公平競爭秩序。

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永慶：廣告是為了澄清

永慶房屋答辯指出，其廣告是為了澄清自身與特定粉絲團無關。但法官認為，永慶在實體看板、紙本雜誌以及數位廣告中，刻意採用視覺落差極大的排版手法，將「黑心信義還我錢來」字體極端放大並加粗，卻將「粉絲團」、「與本集團無關」等關鍵字眼，縮小至極不易辨識的程度 ，這種設計在客觀上會使閱聽者在短暫一瞥時，產生「信義是黑心企業」的強烈負面印象，具有明顯不法性。

法官：間接影射也是侵權

法院認定，永慶的多項行銷與宣傳行為，不法侵害信義房屋名譽權、信用權，的不法侵害，且侵犯並不以直接方法為限，間接的文字影射同樣構成侵權 。

影片四百萬次點閱率 很傷

網路社群與搜尋引擎也被法官視為此波侵權行為的重災區，永慶在YouTube影片及臉書貼文中，刻意標記「# 黑心信義」、「# 黑心信義還我錢來」，其中一支影片的點閱率更高達四百萬次，廣泛傳播造成重大商譽損害 。

信義房屋排除侵害訴訟 也贏

信義房屋先前即曾永慶房屋提出「排除侵害」民事訴訟，獲高等法院判決勝訴確定，判決中也明確指出，永慶房屋不得再以任何方式（例如網路廣告、看板、傳單）散布、刊載帶有「黑心信義還我錢來」等足以損害信義房屋名譽的字樣，並要求永慶房屋必須撤除所有相關網頁連結與影音內容；此波則是針對其侵權造成的損害，提請賠償。

對於房仲同業以對手「信義房屋」品牌，當作關鍵字購買Google廣告，當消費者搜尋信義房屋時，會被連結至標題為「永慶房屋警示黑心仲介手法」等具貶抑性質的文案，法院特地引用公平交易法第廿五條指出，此舉會使消費者產生錯覺，進而導引交易機會，足以影響市場交易秩序，構成顯失公平的不正競爭行為 。

法官於計算賠償金額時，對於法人商譽損害的量化計算，採用畢馬威財務諮詢（KPMG）出具的品牌價值分析報告，透過「權利金節省法」精算出信義房屋的商譽價值，確實因相關侵權行為而出現鉅額減損，審酌雙方資本實力及侵害嚴重性，判永慶應賠償一千萬元，並指定字體大小於永慶房仲網刊登勝訴啟事七天。可上訴。

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