泰達幣詐騙逾千萬 集團幹部判重刑

男子吳芳澤為首的詐騙集團，涉嫌以泰達幣假交易詐騙逾千萬，新竹地院審理後依詐欺罪將集團四人判處六年到九年十月不等重刑。（資料照）

成員涵蓋補教師、前亞青籃球國手

男子吳芳澤以投資股市可獲利為由組成詐騙集團，要求被害人將錢轉為泰達幣，總計十二人被騙超過一千一百萬元，其中詐騙幹部甚至有補習班老師與亞青籃球國手，新竹地院審理後依詐欺罪將四人判處六年到九年十月不等重刑。

4人分處6年到9年10月徒刑

法官調查，吳男前年十一月間組成詐欺集團，透過男子馮健昇聯繫境外機房，陸續指示陳男、潘男籌組車手，多名被害人上當，將泰達幣面交給假冒幣商的車手後，詐團隨即將泰達幣匯入電子錢包，營造被害人完成虛擬貨幣交易的假象。總計詐團詐騙十二人，總金額超過一千一百萬元。

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法官發現吳男在偵查羈押階段，企圖透過看守所舍友傳話，影響其他遭羈押共犯供述，且彼此間分工縝密，從中獲取不法報酬，使被害人受騙金額甚鉅，所為應嚴厲譴責。

法官認為，吳男等四人組成的詐欺集團規模龐大，四人在本案詐欺集團中均擔任重要角色，彼此間分工細膩，且受害人數眾多、詐騙金額甚高，對社會秩序影響鉅大，均裁定羈押禁見。

其中吳男曾從事營造業，馮男則是補習班老師，潘男則是籃球教練，原本二〇一八年籃協已將他公布為U18亞青男籃最終十二人名單，不過沒多久就驚傳陣前換將，因為潘男練習時受傷，趕不及亞青賽開打，因此由同校球員替補。

最後法官依詐欺罪將吳男重判九年、馮男九年十月、陳男七年、潘男六年徒刑，犯罪所得沒收。

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