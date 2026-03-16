生日當密碼 科大生慘遭盜領9萬

台中無業黃姓男子流竄中部多所大學行竊，警方查獲涉二十二案、起出十七萬餘元贓款。 （記者陳建志翻攝）

台中市朝陽科大三名大學生將背包放在走廊椅子上，沒想到竟被偷走錢包，其中一名學生因將生日設為提款卡密碼，遭竊嫌破解被盜領九萬三千多元，霧峰警分局獲報後調閱監視器追緝，查獲無業的二十九歲竊嫌黃泰霖，並起出十七萬餘元的贓款，更查出他犯下台中多所大學共廿二件竊案，台中地檢署並向法院聲請羈押獲准。

台中霧峰朝陽科技大學，本月十日傍晚發生竊案，有三名學生將背包放在走廊椅子上，卻被一名頭戴鴨舌帽、口罩的男子偷走背包內錢包，除現金損失，提款卡一併被偷走盜領，其中一人將生日設為密碼，遭竊嫌破解盜領九萬三千多元，其餘二人也被偷走二千多元現金，損失慘重。

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霧峰分局警方十一日接獲三名學生報案後，立刻調閱監視器，發現竊嫌搭計程車到學校，得手後再搭車離開，經循線追緝，十三日下午在西屯區逢甲商圈黃嫌住處將他逮捕，現場起出十七萬一千三百元贓款，隨後也在朝陽科大廁所的工具間，找到黃嫌丟棄的皮包等贓物。

警方發現，無業的黃嫌因缺錢花用，從今年一月起至今，至少犯下逢甲、弘光、台灣體大、勤益和朝陽科大等五所大學，共廿二起竊案，除朝陽科大，弘光科大有學生也被盜領一萬七千元，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，依竊盜罪嫌訊後向法院聲請羈押獲准。

警方提醒民眾，貴重物品務必隨身攜帶，切勿留在公共空間，以免給竊賊可趁之機，另外遇到無人看管財物時，勿存有占為己有的心理，以免觸犯侵占或竊盜等罪，此外，提款卡密碼也不要設定生日、身分證字號等太容易被猜中的數字，以免輕易遭盜領。

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