白色情人節 台南市區驚傳命案／染性病爆衝突 男刺死同性伴侶

台南北區西門路四段發生命案，涉嫌行凶的姚姓男子被警方移送法辦。 （民眾提供）

台南市驚傳男同志情殺命案。姚姓男子不滿疑遭同性伴侶黃姓男子傳染性病，十四日晚間到黃男工作處等他下班討說法，黃男回說自己沒病、不可能傳染對方即離去，引發姚男不滿，尾隨並持水果刀涉嫌刺殺黃男數刀，黃傷重送醫急救，昨天凌晨不治。姚男行凶後報警留在原地，被警方依殺人罪嫌移送檢方偵辦。

買刀尾隨行凶 姚男收押

台南地檢署檢察官訊問後認姚男涉殺人重罪嫌疑重大，且有逃亡、滅證及串供之虞，向法院聲請羈押獲准。

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十四日是白色情人節，台南市區熱鬧舉行主張多元性平的同志彩虹大遊行活動，不料活動結束幾小時後發生這件男同志凶殺案。

據了解，姚男（二十五歲、從事美髮業）與黃男（二十二歲、大學生），兩人交往並發生多次親密關係，姚男近日被檢出感染某種性病，懷疑遭到黃男傳染、質問黃時，黃男稱自己根本沒有性病，不可能傳染給對方，黃為此事與姚男疏遠。

案發前 黃父請姚男不要再來找兒子

姚男詢問醫師得知，即使對方目前沒症狀，也可能是在潛伏期未發作，並非確定沒染病。十四日中午，姚到黃男住家想找黃，黃父出面說「兒子外出打工不在家，並請姚不要再來找」，姚男就離去。

但姚男仍氣得先到五金賣場買一把水果刀，當日晚間在北區的百貨公司門口等黃男下班、要黃給個說法。

黃遇刺前向姚強調未罹病、非傳染者

黃男於晚間十點許下班、看到姚男出現，冷漠以對、一再強調自己沒罹患性病，不是傳染者，不想再理會姚，就徒步離開。

愈想愈不甘心的姚男一路跟著黃男，最後在北區西門路四段一處店面騎樓拿出自備的水果刀，朝黃男頸部、腹部等身體部位連刺數刀，黃男傷重倒臥血泊，轄區市警五分局員警獲報到場時，姚男還站在黃男身旁。

警方聯絡消防局救護車將黃男送到成大醫院搶救，昨天凌晨一點半許黃男仍因傷勢過重不治。昨天中午，檢察官率同法醫相驗，初步檢視黃男頸部、腹部均有刀傷，排定下週二解剖，以釐清確認死亡過程與原因。

黃男父親說不相信是姚男一人犯案，辦案人員根據現場跡證及蒐證，初步認定是姚一人行凶、尚無其他共犯。

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