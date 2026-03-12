為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    自由日日shoot》勤指主任洩密中國 海巡署創廉政聯防揪害蟲

    2026/03/12 05:30 記者邱俊福、吳正庭／綜合報導
    海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝。（取自金馬澎海巡鐵三角臉書）

    海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝。（取自金馬澎海巡鐵三角臉書）

    海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝，任內將執法資訊及個資洩露給不法分子及中國執法人員，並收賄包庇，法院重判。海巡署強調，廉能風紀是維護海域安全的基石，為杜絕這類案再度發生，政風室已協同相關單位，落實法治教育宣導，以及強化內控措施，建立聯防機制與加強人員考核，全力杜絕洩密風險。

    海巡署表示，目前滾動式調整各項內控與預防機制，全力落實各項精進防範作為，首先鎖定國安案件及刑事不法案例，研編「廉政防貪指引」，並結合專業律師團隊深入基層辦理法治教育巡迴宣導，由下而上強化同仁保密意識及法紀觀念，其次由政風室組成關懷服務團隊，針對財務異常、曾赴中國或涉及國安高風險的人員，主動進行關懷訪視，落實風紀現況動態掌握。

    對於經辦機密業務的海巡人員，定期辦理公務機密維護講習，並邀請檢察官等實務專家授課，從法律面與實務面全面提升其對機密維護觀念與專業素養。

    此外，首創「廉政區域聯防機制」，整合政風與督察戰力，針對機敏處所及資安設備實施「不定期、不定點」稽核，以主動發現風險漏洞，強化機敏資料保管與維護措施。同時，落實每季保密裝備清點、每半年資安定期稽核，並於重要慶典期間擴大安全維護檢查，而針對列管缺失追蹤至改善完畢，確保密碼工作的絕對安全。

    海巡署表示，除執行這些各項防範作為，也積極宣導國安檢舉獎金機制，鼓勵勇於檢舉刺探情資行為，去年已有一名海巡人員因警覺性高，主動提供線索協助破獲共諜案，並獲頒國安局高額檢舉獎金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播