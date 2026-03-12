自由日日shoot》勤指主任洩密中國 海巡署創廉政聯防揪害蟲

海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝。（取自金馬澎海巡鐵三角臉書）

海巡署金馬澎分署前勤務指揮中心主任莊宗輝，任內將執法資訊及個資洩露給不法分子及中國執法人員，並收賄包庇，法院重判。海巡署強調，廉能風紀是維護海域安全的基石，為杜絕這類案再度發生，政風室已協同相關單位，落實法治教育宣導，以及強化內控措施，建立聯防機制與加強人員考核，全力杜絕洩密風險。

海巡署表示，目前滾動式調整各項內控與預防機制，全力落實各項精進防範作為，首先鎖定國安案件及刑事不法案例，研編「廉政防貪指引」，並結合專業律師團隊深入基層辦理法治教育巡迴宣導，由下而上強化同仁保密意識及法紀觀念，其次由政風室組成關懷服務團隊，針對財務異常、曾赴中國或涉及國安高風險的人員，主動進行關懷訪視，落實風紀現況動態掌握。

對於經辦機密業務的海巡人員，定期辦理公務機密維護講習，並邀請檢察官等實務專家授課，從法律面與實務面全面提升其對機密維護觀念與專業素養。

此外，首創「廉政區域聯防機制」，整合政風與督察戰力，針對機敏處所及資安設備實施「不定期、不定點」稽核，以主動發現風險漏洞，強化機敏資料保管與維護措施。同時，落實每季保密裝備清點、每半年資安定期稽核，並於重要慶典期間擴大安全維護檢查，而針對列管缺失追蹤至改善完畢，確保密碼工作的絕對安全。

海巡署表示，除執行這些各項防範作為，也積極宣導國安檢舉獎金機制，鼓勵勇於檢舉刺探情資行為，去年已有一名海巡人員因警覺性高，主動提供線索協助破獲共諜案，並獲頒國安局高額檢舉獎金。

