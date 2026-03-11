為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    殭屍毒品流入 法務部超前部署 賽拉嗪 升列二級毒品管制

    2026/03/11 05:30 記者吳昇儒／台北報導
    法務部毒品審議委員會將「賽拉嗪」升列為第二級毒品，行政院已於今年2月24日公告。（資料照）

    法務部毒品審議委員會將「賽拉嗪」升列為第二級毒品，行政院已於今年2月24日公告。（資料照）

    近年在美國氾濫的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine），因吸食後會造成施用者皮膚、肌肉潰爛、肢體僵硬，宛如喪屍，又被稱為殭屍毒品。且其價格低廉，擴散迅速，我國國內已在咖啡包內檢驗出該毒品。目前查獲量雖少，但法務部毒品審議委員會決定「超前部署」，去年決議將「賽拉嗪」升列為第二級毒品，行政院已於今年二月二十四日公告。

    施用者皮膚、肌肉潰爛 肢體僵硬

    「賽拉嗪」原為動物用麻醉劑，主要是對馬、牛等大型哺乳動物手術時使用，因價格低廉，成為新興毒品市場常見混搭的毒品之一。美國費城、紐約等城市近年都遭到該毒品入侵。

    毒販為增加、延長藥效，常將「賽拉嗪」和海洛因或吩坦尼等毒品混用，經常發生施用過量死亡情形。二〇一八年至二〇二一年間，美國施用「賽拉嗪」過量死亡人數暴增三十倍，從一〇二例增加到三四六八例，且極大部分死亡案例，是與吩坦尼混合施用。

    毒品混用 美國死亡人數暴增30倍

    法務部指出，「賽拉嗪」在國內雖不如依托咪酯常見，但已在部分扣案毒咖啡包中檢驗出「賽拉嗪」成分，甚至混合與「依托咪酯」相關的美托咪酯、丙帕酯等二級毒品使用，毒性驚人。行政院於去年七月，公告「賽拉嗪」為第三級毒品。

    去年十一月二十七日法務部召開毒品審議委員會，認為「賽拉嗪」在國內陸續出現混合施用情形，依據成癮、濫用性及對社會危害程度，將「賽拉嗪」升級為第二級毒品加強管制。

