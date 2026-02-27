醫美董座遭槍擊 竹聯明仁會百變槍手幹的

警方逮捕林姓槍手的同夥時，查扣大批刀械。（記者王冠仁攝）

父親、女友等6同夥也送辦

台北市大安區一間醫美診所大年初五開工團拜時，蕭姓負責人遭槍手開槍擊中腿部。警方連日追查，鎖定槍手是有竹聯幫明仁會背景的廿三歲男子林于翔，昨凌晨前往他躲藏的阿里山民宿逮人，同時也帶回他的父親、女友等涉嫌接應逃亡的六名同夥，總共七人分依殺人未遂、槍砲及幫助犯等罪嫌送辦。

23歲槍手 去年9月就斷通聯

警方研判全案策劃許久，林男於去年九月就斷絕通聯、社群足跡，改用別人名下手機；他原本與陳姓女友在台北市同居，大年初二與女友「告別」後，先去一趟台中，年初三入住永和一家旅館，初四住士林另間旅館，初五早上前往仁愛路醫美診所外埋伏三個多小時犯案。

請繼續往下閱讀...

變裝10次 逃亡時天天換住處

警方說，林狡猾謹慎，犯案前後變裝十次，還會去服飾店買新衣服當場換穿，逃亡時只用現金，為免攔計程車被街頭監視器拍到，都是去超商用多媒體機叫車，長程路途則搭台鐵，而且每天更換落腳處，先後於林口、桃園、台中、高雄與阿里山躲藏，入住旅館時拿他人證件登記，五天內逃亡超過七百公里。

趁他入睡破門 未費一彈逮人

經警方採集跡證及過濾監視器，仍鎖定林的身分與行蹤，前天發現他入住阿里山一家民宿，昨凌晨趁他入睡破門逮人，在他身上查扣兩萬多元現金、一把彈簧刀與變裝衣物；林男對犯案動機、幕後主使等細節避重就輕，棄槍地點也不交代。

警方查出，林與父親有通聯，犯案前曾於雙北跟彭姓、吳姓、林姓同夥碰面，犯案後於台中跟石姓同夥接頭，逐一逮捕陳姓女友、林父等六人，並在其他同夥住處查扣卅九把刀械、大麻煙彈等。

據透露，遭開槍的蕭姓負責人事業版圖多元，疑因經營、併購、持股等原因與人有糾紛。警方除將七嫌送辦，也將查扣到的手機等物進行數位鑑識，進一步追查幕後主使。

林嫌多次變裝想躲避警方追捕。（記者王冠仁翻攝）

警方逮到嫌犯林于翔。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法