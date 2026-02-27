多項採購案 收賄、圖利、洗錢 前消防署長黃季敏犯7罪 判55年8月定讞

前消防署長黃季敏被控任內收受廠商賄賂護航得標，7罪判55年8月定讞。（資料照）

前消防署長黃季敏，被控任內利用多件無線電系統、直升機派遣監控採購標案，收受廠商賄賂護航得標，二審依十一件違背職務收賄、圖利、洗錢等罪將他合併判刑十六年；最高法院昨駁回其中四件收賄罪、一件圖利罪、兩件洗錢罪的上訴，七罪總刑期共五十五年八月定讞，還有四罪撤銷發回更審。

北檢拘提黃到案 依程序發監

黃季敏於二〇一三年獲三千萬元交保及限制出境出海，去年六月再配戴電子手環，台北地檢署昨收到定讞通知，立即簽發拘票交給調查局北部區機動站，前往黃的住處將他拘提到案，依程序發監，以免他利用發監前空檔逃亡。

判決指出，黃於二〇〇二年至二〇〇五年洩漏多起標案訊息暗助數家公司承作，包括遠距無線電、直升機派遣監視系統、防救災專用衛星系統案，從中收賄二千餘萬元再匯至新加坡帳戶洗錢。一審台北地院將黃併判十八年徒刑，二審高院考量審理逾八年，依刑事妥速審判法改判十六年。

收賄護航得標 2千萬匯新加坡

定讞七案包括無線電相關採購案，黃季敏四度收賄各六十萬元、六五六萬元、六百萬元、四百萬元，各判九年二月、十四年、十三年十月、十二年六月；一件圖利罪判刑五年，兩件洗錢罪各判七月，七罪總刑期五十五年八月。

撤銷的四案包括直升機派遣監視案，黃涉兩度收賄各五十萬、三百萬元，及衛星系統案涉圖利、偽造文書案，最高院認為二審有調查未盡、理由欠完備或理由矛盾等違誤而發回。

高等法院將再定應執行刑，依刑法舊法，合併上限為廿年，實務上不會高於二審併定的刑期十六年。

