    社會

    大膽!中國走私百公斤喵喵毒原料

    2026/02/27 05:30 記者陳冠備／彰化報導
    彰化地院依違反毒品危害防制條例判處28歲楊男7年徒刑。（資料照）

    

    彰化縣楊姓男子向中國賣家下訂單，再從香港走私俗稱「喵喵」先驅原料的第四級毒品「1-甲基苯基-1-丙酮」近一百公斤來台，卻不知毒品在通關時就被海關查獲，調查局將計就計，喬裝送貨員，在楊男簽收毒品包裹之際當場拘捕，彰化地院依違反毒品危害防制條例判處楊男七年徒刑。

    28歲男判7年

    上述第四級毒品是製造新興的第三級毒品「喵喵」先驅原料，屬於毒品危害防制條例列管的第四級毒品，也是行政院公告的管制進口物品，不得任意運輸及輸入我國境內。

    判決書指出，楊男（廿八歲）二〇二四年一月向中國不詳賣家訂購五箱、共計一百瓶的先驅原料液體，委託不知情的航空貨運承攬公司，以「圓筒包」名義，從香港空運進口至台灣。

    該批貨物運抵台灣後，海關發覺有異送驗，確認含有第四級毒品，純質淨重高達九七．三六四六公斤，可製成第三級毒品「喵喵」約五百公斤，市值約五百萬元台幣。

    調查局獲報，決定「放長線釣大魚」，喬裝送貨員送貨，讓楊男簽收，收下包裹的瞬間立即逮捕。

    法官認為，楊男運輸的毒品原料純質淨重近一〇〇公斤，數量龐大，若流入市面並製成毒品，嚴重危害國民健康與社會治安，依運輸第四級毒品罪判刑七年，可上訴。

