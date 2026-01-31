為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    安親班狼師 改作業、午睡時猥褻偷拍25女童

    2026/01/31 05:30 記者王捷／台南報導
    針對南市某安親班狼師涉長期性侵女童遭起訴，南市教育局表示，已公告終身禁教。（記者洪瑞琴攝）

    針對南市某安親班狼師涉長期性侵女童遭起訴，南市教育局表示，已公告終身禁教。（記者洪瑞琴攝）

    在台南市經營卅多年的安親班，傳出猥褻女童案！張姓負責人涉嫌長期趁批改作業、午休等時機，對多名女童猥褻，並在廁所暗藏攝影機，連接手機觀看及截圖，受害者逾廿五人；台南地檢署將張男起訴，請求從重量刑，昨天移審台南地院後裁定續押。

    起訴求重刑 移審續押

    張男的惡行曝光，是因去年九月間一名被害女童在學校填寫「性平學習單」時寫出遭遇，學校發現後立即報案。南檢婦幼保護專組檢察官鄭涵予，指揮台南市婦幼警察隊拘提張男，查扣手機、攝影機，勘驗超過四百張圖像，比對出應有近卅人受害，認定張男違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，去年十月向法院聲押被告獲准。

    檢方追查，張男從二〇二一年九月到去年六月的三年多時間，在安親班一樓、二樓，利用批改作業、午休等時機，伸入或隔著衣物觸摸、拍打及猥褻女童，甚至拉女童的手觸碰自身，至少對五名女童實施十次強制猥褻或乘機猥褻。

    張男並自二〇一九年至去年間，在安親班廁所擺放釣魚用冰桶，暗裝攝影鏡頭偷拍，同時連接手機APP觀看，還使用截圖功能，至少蒐集廿五名不同穿著的女童影像；張男也從二〇二〇年與二〇二二年間，趁女童午睡時掀開衣褲近拍。

    檢方認為，張男長時間利用教職機會，對多名兒童猥褻及拍攝性影像，嚴重違背教師職業倫理，且犯後全盤否認，之後才陸續承認部分犯行，直到最後一次偵訊始承認全部犯行，並在案發後接觸、質疑被害人，造成二次傷害，建請法院從重量刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播