安親班狼師 改作業、午睡時猥褻偷拍25女童

針對南市某安親班狼師涉長期性侵女童遭起訴，南市教育局表示，已公告終身禁教。（記者洪瑞琴攝）

在台南市經營卅多年的安親班，傳出猥褻女童案！張姓負責人涉嫌長期趁批改作業、午休等時機，對多名女童猥褻，並在廁所暗藏攝影機，連接手機觀看及截圖，受害者逾廿五人；台南地檢署將張男起訴，請求從重量刑，昨天移審台南地院後裁定續押。

起訴求重刑 移審續押

張男的惡行曝光，是因去年九月間一名被害女童在學校填寫「性平學習單」時寫出遭遇，學校發現後立即報案。南檢婦幼保護專組檢察官鄭涵予，指揮台南市婦幼警察隊拘提張男，查扣手機、攝影機，勘驗超過四百張圖像，比對出應有近卅人受害，認定張男違反兒童及少年性剝削防制條例等罪，去年十月向法院聲押被告獲准。

檢方追查，張男從二〇二一年九月到去年六月的三年多時間，在安親班一樓、二樓，利用批改作業、午休等時機，伸入或隔著衣物觸摸、拍打及猥褻女童，甚至拉女童的手觸碰自身，至少對五名女童實施十次強制猥褻或乘機猥褻。

張男並自二〇一九年至去年間，在安親班廁所擺放釣魚用冰桶，暗裝攝影鏡頭偷拍，同時連接手機APP觀看，還使用截圖功能，至少蒐集廿五名不同穿著的女童影像；張男也從二〇二〇年與二〇二二年間，趁女童午睡時掀開衣褲近拍。

檢方認為，張男長時間利用教職機會，對多名兒童猥褻及拍攝性影像，嚴重違背教師職業倫理，且犯後全盤否認，之後才陸續承認部分犯行，直到最後一次偵訊始承認全部犯行，並在案發後接觸、質疑被害人，造成二次傷害，建請法院從重量刑。

