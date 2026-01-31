為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    賴清德：百億推科技精進偵查犯罪

    2026/01/31 05:30 記者鄭景議／台北報導
    總統賴清德昨出席警政署今年度第1次署務會報，點出打詐、毒品、黑幫及社會韌性為治安4大重點。（記者廖振輝攝）

    總統賴清德昨出席警政署今年度第1次署務會報，點出打詐、毒品、黑幫及社會韌性為治安4大重點。（記者廖振輝攝）

    肯定警打詐、財損大降5成 政府會做警察後盾

    總統賴清德昨天出席今年度警政署第一次署務會報，在會中代表國人向長期奉獻的警察同仁致謝，點出打詐、毒品、黑幫及社會韌性為今年治安四大重點，並特別肯定警方在去年底台北隨機襲擊事件中的沉著應對，表示政府會做警察後盾；他強調，去年已核定近百億元費用，推動為期三年的「網路科技運用精進計畫」來掌握犯罪情資。

    指示打詐、毒品、黑幫等治安四大點

    賴清德也對於去年十二月的詐騙財損金額，相較前年八月的高峰期已顯著下降五成，表示這要歸功於警察同仁及金融、打詐人員，期許未來繼續強化整體量能，提升國人的防詐意識。

    至於掃黑，他肯定警方去年執行四波全國同步掃黑行動，查扣不法所得達台幣一二二點五億元，但黑幫近期呈現分散化與數位化趨勢，甚至受境外敵對勢力影響，指示警方拿出更有力的作法予以痛擊。

    賴總統說，去年整合萬安及民安演習，舉辦「二零二五城鎮韌性演習」，展現了警察體系的整合能力，在新的一年，政府將做為警察的後盾；此外，去年初已核定近百億元推動為期三年的「網路科技運用精進計畫」，串聯電信業者與執法機關系統，持續補強偵查技術與資料運用。

    賴清德表示，台北市去年底發生隨機襲擊事件，警察同仁在危急情境下迅速行動，與熱心市民共同制止暴力，隨後更在公共場所與大眾運輸系統加大見警率，讓國人倍感安心。

