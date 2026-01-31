打擊科技犯罪 政府助建網路紀錄儲存系統

總統賴清德昨出席警政署今年度第1次署務會報，點出打詐、毒品、黑幫及社會韌性為治安4大重點。（記者廖振輝攝）

政府為強化打擊網路犯罪與科技偵查能力推動的「網路科技運用精進計畫」，以系統化方式提升執法機關在數位環境中的偵辦效能；該計畫因應犯罪型態高度網路化、即時化與匿名化趨勢，著重補強現行偵查在技術與資料運用上的不足。

刑事警察局表示，該計畫是在去年度預算案「刑事警察業務」項下新增，主要內容可分為電信端與執法端兩大面向。電信端部分，配合現行法律規範，協助中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等電信三大業者的行動網路與固網架構中，建置能儲存必要網路流量紀錄的系統，使相關資料得於法定期間內留存，作為司法偵查的重要基礎。這些資料僅能在符合法定程序與司法核准下調取，並非即時監控或全面蒐集。

還建置警政司法及國安整合平台

執法端方面，將建置整合性平台，供警政、司法及國安相關機關使用，強化網路資料的調取、分析與比對能力，提升對詐騙、毒品、兒少性剝削及駭侵等犯罪的偵辦效率；同時透過統一技術標準與系統介面，降低各機關重複建置的成本，促進跨機關資訊整合。計畫還包含專業技術顧問與教育訓練，協助第一線人員熟悉新型態網路犯罪手法，提升科技應用能力。

經費運用上，主要用於系統建置、設備採購、資安防護及後續維運，並包含技術顧問服務與人員訓練費，確保系統符合實務需求與法制規範。

