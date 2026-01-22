剛辭大同副董 又捲內線交易／西門町地王 遭搜索究辦

西門町大地主吳振隆。 （資料照）

有「西門町地王」之稱的大同集團前副董事長吳振隆涉嫌在重大利多消息發布前，買入興櫃公司樂迦再生科技股票，士林地檢署昨指揮調查局北機站，依涉犯證券交易法中的內線交易罪執行搜索，約談吳及他擔任樂迦再生董事的長子吳峻毅等十人到案。

綽號「古錐董」的吳振隆，三十多年前從台北西門町服飾業起家，累積財富後跨足不動產、百貨、有線電視及頻道代理等產業，亦曾在東森電視股權爭奪戰中擔任要角。他曾同時擔任大同公司副董事長、大同資產開發公司董事長，以及上櫃子公司大世科董事長等要職，去年十月辭去相關職務。

其子吳峻毅在樂迦再生科技擔任董事，樂迦由三顧公司發起並轉投資成立，三顧持有大量股權，視其為跨足國際生技代工市場的核心布局。近期三顧董事會通過私募普通股，募集金額約新台幣三．六五億元，其中吳振隆注資，成為大股東。樂迦同時吸引多位學術與產業重量級人士加盟，被市場視為生技界的「明日之星」。在這家公司中，吳振隆提供資金支持，其長子吳峻毅則直接參與決策運作。

據了解，檢調是依涉犯證券交易法中的內線交易罪方向偵辦，要查明吳振隆等人是否利用在發布重大訊息前買賣股票來賺取價差，如被認定屬實，可處三年至十年徒刑，併科一千萬至二億元罰金。

實際上，吳振隆過去也曾成為投資詐騙受害者。二〇二〇年，綠興國際有限公司負責人吳旭昇與展霖生化基因公司負責人陳柏良，偽造與台北醫學大學簽署的合作意向書，在外招攬投資牛樟芝新藥事業，騙走吳振隆約三億多元；事後吳求證，確認並未簽署任何意向書，憤而檢舉提告。

