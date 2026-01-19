為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    恐遭質疑誘犯罪 警慎用「釣魚」抓車手

    2026/01/19 05:30 記者顏宏駿／彰化報導
    邱女一身粉領貴族裝扮，向「投資客」收款五十萬，當場被逮。（警方提供）

    邱女一身粉領貴族裝扮，向「投資客」收款五十萬，當場被逮。（警方提供）

    彰化警方見到詐欺集團的「穩賺不賠」詐騙廣告，喬裝成投資客抓到女車手，這種「釣魚式執法」最常用於抓捕毒販，網路「假投資、真詐財」廣告氾濫，為何警方卻極少使用「釣魚式執法」？彰化縣警方解釋說，兩者犯罪型態不同，警方用此技巧抓車手，稍有不慎，會被質疑為「誘發犯罪」。

    警方表示，常用「釣魚」查緝販毒，是因販毒為「主動推銷」型犯罪，毒販會主動接觸潛在買家，警方只需偽裝成買家，就能輕易「釣」到證據，這符合《刑法》中的「誘捕」原則，毒販本來就有犯罪意圖，警察是提供機會，使毒販暴露犯罪證據。

    至於詐欺，警方說，用釣魚式辦案，通常只能釣出車手，車手通常是被動參與，他們是詐騙集團招募的「工具人」，警方如果稍有不慎，例如偽裝成詐騙集團「招募」車手，就可能被質疑「誘發犯罪」。

    警方指出，在詐騙案中警方偶爾會喬裝成送貨員、超商店員等，圖的是「辦案方便」，也就是已掌握車手可能動向，預知犯罪事實明確，才用假身分方便逮捕而非誘捕，釣車手法不是「不用」，而是「不宜大規模」使用，因為法律風險高、操作複雜。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播