恐遭質疑誘犯罪 警慎用「釣魚」抓車手

邱女一身粉領貴族裝扮，向「投資客」收款五十萬，當場被逮。（警方提供）

彰化警方見到詐欺集團的「穩賺不賠」詐騙廣告，喬裝成投資客抓到女車手，這種「釣魚式執法」最常用於抓捕毒販，網路「假投資、真詐財」廣告氾濫，為何警方卻極少使用「釣魚式執法」？彰化縣警方解釋說，兩者犯罪型態不同，警方用此技巧抓車手，稍有不慎，會被質疑為「誘發犯罪」。

警方表示，常用「釣魚」查緝販毒，是因販毒為「主動推銷」型犯罪，毒販會主動接觸潛在買家，警方只需偽裝成買家，就能輕易「釣」到證據，這符合《刑法》中的「誘捕」原則，毒販本來就有犯罪意圖，警察是提供機會，使毒販暴露犯罪證據。

請繼續往下閱讀...

至於詐欺，警方說，用釣魚式辦案，通常只能釣出車手，車手通常是被動參與，他們是詐騙集團招募的「工具人」，警方如果稍有不慎，例如偽裝成詐騙集團「招募」車手，就可能被質疑「誘發犯罪」。

警方指出，在詐騙案中警方偶爾會喬裝成送貨員、超商店員等，圖的是「辦案方便」，也就是已掌握車手可能動向，預知犯罪事實明確，才用假身分方便逮捕而非誘捕，釣車手法不是「不用」，而是「不宜大規模」使用，因為法律風險高、操作複雜。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法